Australian Open: Zverev postúpil do semifinále dvojhry

Nemecký tenista Alexander Zverev oslavuje postup do semifinále dvojhry na grandslamovom turnaji Australian Open v Melbourne v utorok 27. januára 2026. Foto: TASR/AP

Vlaňajší finalista vyradil vo štvrťfinále v pozícii nasadenej trojky Američana Learnera Tiena 6:3, 6:7 (5), 6:1, 7:6 (3).

Melbourne 27. januára (TASR) - Nemecký tenista Alexander Zverev postúpil do semifinále dvojhry na grandslamovom turnaji Australian Open v Melbourne. Vlaňajší finalista vyradil vo štvrťfinále v pozícii nasadenej trojky Američana Learnera Tiena 6:3, 6:7 (5), 6:1, 7:6 (3). V dueli o finále nastúpi proti víťazovi súboja medzi najvyššie nasadeným Španielom Carlosom Alcarazom a domácim Alexom de Minaurom.

Zverev zahral proti Tienovi 24 es a spravil iba jednu dvojchybu. „Podržalo ma podanie, najmä vďaka esám som vyhral dnešný zápas. Learner predvádzal od základnej čiary neuveriteľný tenis. Potvrdil, že má veľký talent," uviedol pre akreditované médiá olympijský šampión z OH 2020 v Tokiu, ktorý stále čaká na prvý grandslamový titul. Vlani prehral v boji o cennú trofej v Melbourne s Talianom Jannikom Sinnerom.



muži - dvojhra - štvrťfinále:

Alexander Zverev (Nem.-3) - Learner Tien (USA-25) 6:3, 6:7 (5), 6:1, 7:6 (3)
.

