Zverev postúpil do štvrťfinále ATP Masters 1000 v Paríži
Viac ako dve a pol hodiny strávil na kurte 11. nasadený Rus Daniil Medvedev, ktorý napokon vyradil Lorenza Sonega z Talianska v troch setoch 3:6, 7:6 (5), 6:4.
Autor TASR
Paríž 31. októbra (TASR) - Americký tenista Taylor Fritz sa rozlúčil v dvojhre s turnajom ATP Masters 1000 v Paríži už v osemfinále. Štvrtého nasadeného hráča vyradil Kazach Alexander Bublik v dvoch setoch 7:6 (5), 6:2. Ďalej sa po hladkom triumfe 6:2, 6:2 prebojovala turnajová šestka Alex De Minaur cez 10. nasadeného Rusa Karena Chačanova. Austrálčan zabojuje o postup medzi štyroch najlepších práve proti Bublikovi.
Postúpil aj monacký tenista Valentin Vacherot, ktorý zdolal Camerona Norrieho z Veľkej Británie v dvoch setoch 7:6 (4) a 6:4. V ďalšej fáze ho čaká súboj deviatym nasadeným Felixom Augerom-Aliassimeom z Kanady, ktorý vyradil v troch setoch Nemca Daniela Altmaiera po výsledku 3:6, 6:3, 6:2. Ďalej sa prebojoval piaty nasadený Američan Ben Shelton, ktorý si poradil s dvanástkou pavúka Andrejom Rubľovom 7:6 (8), 6:3. V ďalšej fáze vyzve druhého nasadeného Taliana Jannika Sinnera, ktorý nedopustil prekvapenie proti Franciscovi Cerundolovi z Argentíny a zdolal ho 7:5, 6:1.
Viac ako dve a pol hodiny strávil na kurte 11. nasadený Rus Daniil Medvedev, ktorý napokon vyradil Lorenza Sonega z Talianska v troch setoch 3:6, 7:6 (5), 6:4. Tretí Alexander Zverev z Nemecka vyradil Španiela Alejandra Davidovicha Fokinu hladko 6:2, 6:4.
dvojhra - osemfinále:
Alexander Zverev (Nem.-3) - Alejandro Davidovich Fokina (Šp.-15) 6:2, 6:4, Jannik Sinner (Tal.-2) - Francisco Cerundolo (Arg.) 7:5, 6:1, Daniil Medvedev (Rus.-11) - Lorenzo Sonego (Tal.) 3:6, 7:6 (5), 6:4, Alexander Bublik (Kaz.-13) - Taylor Fritz (USA-4) 7:6 (5), 6:2, Alex De Minaur (Aus.-6) - Karen Chačanov (Rus.-10) 6:2, 6:2, Felix Auger-Aliassime (Kan.-9) - Daniel Altmaier (Nem.) 3:6, 6:3, 6:2, Ben Shelton (USA-5) - Andrej Rubľov (Rus.-12) 7:6 (8), 6:3, Valentin Vacherot (Mon.) - Cameron Norrie (V. Brit.) 7:6 (4), 6:4
