Zverev postúpil do štvrťfinále dvojhry, Griekspoor skrečoval

muži - dvojhra - osemfinále:



Alexander Zverev (Nem.-3) - Tallon Griekspoor (Hol.) 6:4, 3:0 - skreč

Paríž 2. júna (TASR) - Nemecký tenista Alexander Zverev postúpil do štvrťfinále dvojhry na grandslamovom turnaji Roland Garros. Druhý nasadený vlaňajší finalista viedol v osemfinále nad Holanďanom Tallonom Griekspoorom 6:4, 3:0, keď jeho súper zápas skrečoval pre problémy s brušným svalom. V dueli o postup do semifinále nastúpi Zverev proti víťazovi súboja medzi šiestym nasadeným Srbom Novakom Djokovičom a Britom Cameronom Norriem.Zverevovi nevyšiel úvod zápasu a po strate podania v druhom geme prehrával 0:3. Následne však získal päť hier za sebou a prvý set sa stal jeho korisťou. V druhom dejstve Griekspoora dvakrát brejkol a Holanďan následne duel skrečoval. Zvereva nerozhodil ani bizarný moment, keď prehltol muchu. Olympijský šampión z OH 2020 v Tokiu zamieril k svojej stoličke, napil sa vody a hneď po návrate na dvorec dal eso." komentoval pre Eurosport kurióznu situáciu bývalý nemecký tenista Boris Becker.