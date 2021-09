Zverev postúpil do štvrťfinále mužskej dvojhry na US Open

muži - dvojhra - osemfinále:



Alexander Zverev (Nem.-4) - Jannik Sinner (Tal.-13) 6:4, 6:4, 7:6 (7)

New York 6. septembra (TASR) - Nemecký tenista Alexander Zverev postúpil do štvrťfinále mužskej dvojhry na grandslamovom turnaji US Open. V osemfinále ako nasadená štvorka zdolal trinástku "pavúka" Taliana Jannika Sinnera 6:4, 6:4, 7:6 (7). V dueli o semifinále nastúpi proti víťazovi súboja medzi domácim Američanom Reillym Opelkom a Juhoafričanom Lloydom Harrisom.Zverev v prvých dvoch setoch raz zobral Sinnerovi podanie a pri vlastnom servise bol stopercentný, keď dokázal odvrátiť všetky brejkbaly. Vlaňajší newyorský finalista vedel v dôležitých momentoch súpera zatlačiť, jeho veľkými zbraňami boli forhend i bekhend po čiare. V treťom dejstve Sinner otočil z 2:4 na 5:4, v dvanástom geme však nevyužil dva setbaly, v tajbrejku ďalšie tri a v koncovke napokon slávil úspech Zverev.uviedol v prvom rozhovore olympijský víťaz vo dvojhre z OH 2020 v Tokiu, ktorý natiahol víťaznú sériu na 15 zápasov.