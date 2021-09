Zverev postúpil na US Open už do semifinále

Muži - dvojhra - štvrťfinále:



Alexander Zverev (Nem.-4) - Lloyd Harris (JAR) 7:6 (6), 6:3, 6:4

New York 8. septembra (TASR) - Nemecký tenista Alexander Zverev sa prebojoval do semifinále mužskej dvojhry na grandslamovom turnaji US Open. Vlaňajší newyorský finalista si vo štvrťfinále ako nasadená štvorka poradil s Juhoafričanom Lloydom Harrisom 7:6 (6), 6:3, 6:4. Jeho semifinálovým súperom bude víťaz duelu medzi najvyššie nasadeným Srbom Novakom Djokovičom a Talianom Matteom Berrettinim.Harrisovi vyšiel začiatok zápasu so Zverevom. Za stavu 4:3 po víťaznom returne prelomil podanie Nemca a išiel servovať na víťazstvo v sete. Zverev však vyrovnal na 5:5 a vynútil si tajbrejk. V ňom viedol Harris 6:5 a mal výhodu servisu, no koncovka patrila Zverevovi. Olympijský šampión z Tokia sa dostal na koňa a na začiatku druhého dejstva si po rýchlom brejku vybudoval rozhodujúci náskok 3:0.Zverev mal vysokú percentuálnu úspešnosť prvého podania, vo výmenách robil menej nevynútených chýb. V úvode tretieho setu odskočil Harrisovi na 4:0. Juhoafričan ešte znížil na 3:4, no Zverev už dokráčal medzi elitné kvarteto a natiahol víťaznú sériu na 16 zápasov. "" uviedol Zverev v prvej reakcii. Pre Harrisa je už účasť vo štvrťfinále životný úspech na niektorom z podujatí veľkej štvorky.