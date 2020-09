Vo finále US Open sa stretnú Zverev a Thiem

semifinále - dvojhra - muži:



Alexander Zverev (Nem.-5) - Pablo Carreno-Busta (Šp.-20) 3:6, 2:6, 6:3, 6:4, 6:3,

Dominic Thiem (Rak.-2) - Daniil Medvedev (Rus.-3) 6:2, 7:6 (7), 7:6 (5)

New York 12. septembra (TASR) - Vo finále mužskej dvojhry na tenisovom grandslamovom turnaji US Open sa stretnú Nemec Alexander Zverev s Rakúšanom Dominicom Thiemom. Piaty nasadený Zverev predviedol v piatkovom semifinále obrat z 0:2 na sety, Španiela Pabla Carrena-Bustu zdolal 3:6, 2:6, 6:3, 6:4, 6:3. Druhý nasadený Thiem postúpil do svojho štvrtého grandslamového finále po výhre nad turnajovou trojkou Rusom Daniilom Medvedevom 6:2, 7:6 (7), 7:6 (5). Zverev ani Thiem ešte vo svojej kariére nezískali titul z turnajov veľkej štvorky.