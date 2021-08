Zverev s prehľadom postúpil do 2. kola dvojhry na US Open

dvojhra mužov - 1. kolo:



Alexander Zverev (Nem.-4) - Sam Querrey (USA) 6:4, 7:5, 6:2

Kei Nišikori (Jap.) - Salvatore Caruso (Tal.) 6:1, 6:1, 5:7, 6:3

Reilly Opelka (USA-22) - Soonwoo Kwon (Kór. rep.) 7:6 (3), 6:4, 6:4

Mackenzie McDonald (USA) - David Goffin (Belg.-27) 6:2, 7:5, 6:3

Lorenzo Musetti (Tal.) - Emilio Nava (USA) 6:7 (5), 6:4, 6:1, 6:3

Ernesto Escobedo (USA) - Pablo Cuevas (Urug.) 6:1, 6:3, 6:1

New York 31. augusta (TASR) - Nemecký tenista Alexander Zverev postúpil do 2. kola dvojhry na záverečnom grandslame sezóny US Open. Finalista predchádzajúceho ročníka zdolal v úvodnom vystúpení Američana Sama Querreyho 6:4, 7:5, 6:2. Štvrtý nasadený hráč nestratil ani jedno svoje podanie a v ďalšom kole sa stretne s úspešným z duelu Albert Ramos-Vinolas (Šp.) - Lucas Pouille (Fr.).Dvadsiaty siedmy nasadený David Goffin z Belgicka sa rozlúčil s turnajom už v prvom kole, keď prehral s domácim Mackenziem McDonaldom 2:6, 5:7, 3:6.