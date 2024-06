Zverev sa dohodol s bývalou partnerkou na mimosúdnom vyrovnaní

Berlín 7. júna (TASR) - Nemecký tenista Alexander Zverev sa dohodol na mimosúdnom vyrovnaní s bývalou partnerkou, ktorá ho obvinila z napadnutia. Okresný súd v Berlíne v piatok ukončil proces dohodou štátnych zástupcov, právnikov Zvereva a jeho niekdajšej priateľky Brendy Pateovej. Zverev súhlasil so zaplatením pokuty vo výške 150.000 eur štátu a 50.000 eur charitatívnym organizáciám.



Štvrtý muž svetového rebríčka čelil obvineniam z ublíženia na zdraví, ktoré mal spôsobiť Peteaovej v máji 2020. Zverev počas celého súdneho procesu popieral obvinenia. Prípad sa dostal pred súd po tom, čo sa tenista odmietol v októbri akceptovať trestný príkaz vo výške 450.000 eur.



"Napokon verím v nemecký systém a v to, že pravda vždy vypláva na povrch," vyhlásil 27-ročný Nemec podľa agentúry DPA.



Zverevove advokátky Anna Sophie Heuchemerová a Katharina Dierlammová vydali po zastavení konania vyhlásenie, v ktorom zdôraznili prezumpciu neviny svojho klienta. "Alexander Zverev súhlasil so zastavením konania prostredníctvom svojho obhajcu výlučne v záujme ich dieťaťa. Alexander Zverev je stále považovaný za nevinného. Prerušenie konania nepredstavuje konštatovanie viny alebo priznanie viny. Zákonná prezumpcia neviny zostáva nedotknutá," uviedli v spoločnom vyhlásení právničky.