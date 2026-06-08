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Zverev sa konečne zbavil grandslamovej kliatby - ohlasy médií
Zverev získal svoj prvý grandslamový titul v kariére.
Autor TASR
Paríž 8. júna (TASR) - Ohlasy zahraničných médií na triumf nemeckého tenistu Alexandra Zvereva vo finále Roland Garros nad Talianom Flaviom Cobollim v piatich setoch 6:1, 4:6, 6:4, 6:7 (5), 6:1. Zverev tak získal svoj prvý grandslamový titul v kariére.
The Guardian (V. Brit.): „Dva týždne plné napätia vyvrcholili psychologickou drámou, v ktorej Alexander Zverev konečne porazil vlastných démonov a získal prvý grandslamový titul.“
Gazzetta dello Sport (Tal.): „Bojovnosť Cobolliho dotlačila zápas do piateho setu, no napokon fyzicky ani herne neodolal favoritovi.“
Tuttosport: (Tal.): „Rozprávka, ktorá sa pre Cobolliho skončila až v rozhodujúcom sete.“
Corriere dello Sport: (Tal.): „Samotné srdce na víťazstvo proti Zverevovi nestačilo. Nemec získal po boji svoj prvý grandslamový titul.“
Bild (Nem.): „Konečne šampión! Zverev sa zbavil nálepky najlepšieho hráča bez grandslamového titulu.“
Süddeutsche Zeitung (Nem.): „Porazil vlastných démonov. Dlhá cesta Alexandra Zvereva za prvým grandslamovým titulom sa skončila v Paríži.“
Frankfurter Allgemeine Zeitung (Nem.): „Roland Garros mu priniesol vytúžené vykúpenie. Zverev zavŕšil roky čakania na grandslamový triumf.“
Kronen Zeitung (Rak.): „Zverev sa konečne zbavil grandslamovej kliatby.“
Marca (Šp.): „Zverev po triumfe na Roland Garros definitívne vstúpil medzi najväčšie osobnosti svetového tenisu. Z pliec mu konečne spadla obrovská záťaž.“
Blick (Švaj.): „Zverev je grandslamový šampión. Po troch prehratých finále a rokoch pochybností konečne dosiahol veľký cieľ.“
L'Équipe (Fr.): „Koniec označovania Zvereva za najlepšieho hráča bez grandslamového titulu. Už patrí medzi šampiónov.“
idnes.cz (ČR): „Tlak lepšie ukočíroval Zverev a konečne sa dočkal grandslamového titulu.“
Gazzetta dello Sport (Tal.): „Bojovnosť Cobolliho dotlačila zápas do piateho setu, no napokon fyzicky ani herne neodolal favoritovi.“
Tuttosport: (Tal.): „Rozprávka, ktorá sa pre Cobolliho skončila až v rozhodujúcom sete.“
Corriere dello Sport: (Tal.): „Samotné srdce na víťazstvo proti Zverevovi nestačilo. Nemec získal po boji svoj prvý grandslamový titul.“
Bild (Nem.): „Konečne šampión! Zverev sa zbavil nálepky najlepšieho hráča bez grandslamového titulu.“
Süddeutsche Zeitung (Nem.): „Porazil vlastných démonov. Dlhá cesta Alexandra Zvereva za prvým grandslamovým titulom sa skončila v Paríži.“
Frankfurter Allgemeine Zeitung (Nem.): „Roland Garros mu priniesol vytúžené vykúpenie. Zverev zavŕšil roky čakania na grandslamový triumf.“
Kronen Zeitung (Rak.): „Zverev sa konečne zbavil grandslamovej kliatby.“
Marca (Šp.): „Zverev po triumfe na Roland Garros definitívne vstúpil medzi najväčšie osobnosti svetového tenisu. Z pliec mu konečne spadla obrovská záťaž.“
Blick (Švaj.): „Zverev je grandslamový šampión. Po troch prehratých finále a rokoch pochybností konečne dosiahol veľký cieľ.“
L'Équipe (Fr.): „Koniec označovania Zvereva za najlepšieho hráča bez grandslamového titulu. Už patrí medzi šampiónov.“
idnes.cz (ČR): „Tlak lepšie ukočíroval Zverev a konečne sa dočkal grandslamového titulu.“