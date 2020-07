Zverev sa odhlásil z turnaja v Berlíne, trénuje s Ferrerom

Berlín 8. júla (TASR) - Nemecký tenista Alexander Zverev sa odhlásil z budúcotýždňového exhibičného turnaja v Berlíne. Prednosť chce dať tréningu so svojím novým koučom a bývalým hráčom Davidom Ferrerom, s ktorým sa dohodli na skúšobnom období.



"Rozhodol som sa neštartovať, radšej budem trénovať s mojim tímom," uviedol Zverev pre agentúru DPA. Ferrer ukončil kariéru vlani po prehre práve so Zverevom v Madride. Vzájomnú spoluprácu odštartovali tento pondelok v Monte Carle.



Zverev si predtým vyslúžil kritiku za svoju účasť na Adria Tour, kde sa nedodržiavali opatrenia proti šíreniu koronavírusu i za účasť na párty s množstvom ľudí. Nemec sa na rozdiel od viacerých svojich kolegov nenakazil, od inkriminovaného podujatia už mal tri negatívne testy.



Na obranu Zvereva i organizátora Adria Tour Novaka Djokoviča sa tento týždeň postavil Rakúšan Dominic Thiem, čo vyvolalo slovnú prestrelku medzi Thiemom a Austrálčanom Nickom Kyrgiosom. Rakúšan v pondelkovom rozhovore pre nemecké médiá uviedol, že Kyrgios by sa mal v prvom rade pozerať sám na seba a pokúsiť sa o nápravu vlastných chýb. Kyrgios na to reagoval slovami: "Ľudia zomierajú, strácajú milované osoby a priateľov, pričom Thiem obhajuje nezodpovedné správanie elity nášho športu."