Zverev sa opäť nedočká grandslamového titulu: Hral som zle
Olympijskému šampiónovi z OH 2020 v Tokiu nepomohla ani príprava na Mallorke, ktorú pred zámorskou šnúrou absolvoval v akadémii Toniho Nadala.
Autor TASR
New York 31. augusta (TASR) - Nemecký tenista Alexander Zverev sa opäť nedočká prvého grnadslamového titulu v kariére. V 3. kole dvojhry na US Open skončil v štyroch setoch na rakete Kanaďana Felixa Augera-Aliassimea. Olympijskému šampiónovi z OH 2020 v Tokiu nepomohla ani príprava na Mallorke, ktorú pred zámorskou šnúrou absolvoval v akadémii Toniho Nadala.
„Prehral som, lebo som hral zle, to je holý fakt. Ani generálky na US Open mi nevyšli podľa predstáv, nedokázal som sa dostať do hernej pohody, navyše ma trápil bolesti chrbta. V New Yorku sa mi v uplynulých dvoch rokoch nedarilo a aj keď som vyhral zopár zápasov, nepredviedol som v nich okulahodiaci tenis. Bolo to z mojej strany také upracované," priznal v rozhovore pre DPa finalista US Open z roku 2020.
