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Zverev sa prebojoval do finále dvojhry vo Wimbledone
Šampión Roland Garros zdolal v semifinále v pozícii nasadenej dvojky domáceho Brita Arthura Feryho 7:6 (0), 6:2, 6:4.
Autor TASR,aktualizované
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Londýn 10. júla (TASR) - Nemecký tenista Alexander Zverev sa prvýkrát v kariére prebojoval do finále dvojhry na grandslamovom turnaji vo Wimbledone. Šampión Roland Garros zdolal v semifinále v pozícii nasadenej dvojky domáceho Brita Arthura Feryho 7:6 (0), 6:2, 6:4. V dueli o titul nastúpi v nedeľu proti víťazovi súboja medzi obhajcom trofeje Talianom Jannikom Sinnerom a Srbom Novakom Djokovičom.
Zverev v prvom sete proti Ferymu nevyužil vedenie 3:1, v tajbrejku však dominoval, keď súperovi nedovolil uhrať ani jedinú loptičku. Druhé dejstvo bolo jasne v réžii zlatého olympijského medailistu z OH 2020 v Tokiu, ktorý dvakrát prelomil Feryho podanie. Zverev výborne servoval a vychádzali mu aj returny. V treťom sete za stavu 2:2 opäť zobral Ferymu servis a zápas už dotiahol do víťazného konca. V druhom a treťom sete nečelil ani jednému brejkbalu. Fery napriek prehre dosiahol na tráve All England Clubu životný úspech.
Zverev bol po postupe do finále nadšený. „Je to úžasné, splnil sa jeden z mojich snov. Som hrdý na predvedený výkon, ďakujem celému môjmu tímu. Arthur je hráč s obrovským potenciálom, určite bude stúpať vo svetovom rebríčku. Je jasné, že 99 percent publika bolo na jeho strane. Snažil som sa to však nevnímať. Keby som si mohol vybrať súpera do finále, tak by to bol nejaký junior. Bude to náročné, Jannik i Novak sú skvelí hráči," uviedol Nemec v pozápasovom interview.
Zverev v prvom sete proti Ferymu nevyužil vedenie 3:1, v tajbrejku však dominoval, keď súperovi nedovolil uhrať ani jedinú loptičku. Druhé dejstvo bolo jasne v réžii zlatého olympijského medailistu z OH 2020 v Tokiu, ktorý dvakrát prelomil Feryho podanie. Zverev výborne servoval a vychádzali mu aj returny. V treťom sete za stavu 2:2 opäť zobral Ferymu servis a zápas už dotiahol do víťazného konca. V druhom a treťom sete nečelil ani jednému brejkbalu. Fery napriek prehre dosiahol na tráve All England Clubu životný úspech.
Zverev bol po postupe do finále nadšený. „Je to úžasné, splnil sa jeden z mojich snov. Som hrdý na predvedený výkon, ďakujem celému môjmu tímu. Arthur je hráč s obrovským potenciálom, určite bude stúpať vo svetovom rebríčku. Je jasné, že 99 percent publika bolo na jeho strane. Snažil som sa to však nevnímať. Keby som si mohol vybrať súpera do finále, tak by to bol nejaký junior. Bude to náročné, Jannik i Novak sú skvelí hráči," uviedol Nemec v pozápasovom interview.
muži - dvojhra - semifinále:
Alexander Zverev (Nem.-2) - Arthur Fery (V. Brit.) 7:6 (0), 6:2, 6:4
Alexander Zverev (Nem.-2) - Arthur Fery (V. Brit.) 7:6 (0), 6:2, 6:4