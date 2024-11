Zverev: Saudskú Arábiu treba zaradiť do kalendára, skráti to sezónu

Rijád 14. novembra (TASR) - Nemecký tenista Alexander Zverev tvrdí, že do súťažného kalendára je potrebné zaradiť aj podujatie v Saudskej Arábii. Podľa svetovej dvojky by väčšie množstvo peňazí, ktoré by priniesol turnaj v tejto ázijskej krajine, mohlo pomôcť skrátiť súťažný ročník a predĺžiť tak hráčom čas na oddych a predsezónnu prípravu.



Debata o príliš dlhej a vyčerpávajúcej sezóne je v tenisovom svete aktuálna téma. Po turnaji majstrov v Turíne nasleduje v mužskom kalendári ešte finále Davisovho pohára, ktoré sa koná približne mesiac pred úvodným turnajom novej sezóny United Cup v Austrálii. "Saudskú Arábiu je potrebné zaradiť do kalendára, aby sa skrátila súťažná sezóna," citovala Zvereva agentúra DPA. Ako člen hráčskej rady vie, že je "za tým trochu aj politika". "Potrebujete peniaze zo Saudskej Arábie na to, aby ste mohli skupovať späť turnaje," tvrdí. Nemecký tenista odkazuje na fakt, že vedenie ATP Tour predalo organizátorom licencie na usporiadanie turnajov. Podľa Zvereva by viac finančných prostriedkov - v tomto prípade zo Saudskej Arábie - umožnilo hráčom, že by nemuseli štartovať na takom veľkom počte turnajov: "Ak pridáte do kalendára týždeň v Saudskej Arábii, môžete zmazať štyri či päť týždňov tým, že odkúpite späť licencie od organizátorov."



Saudská Arábia sa snaží zvýšiť svoj vplyv vo svetovom tenise. Nedávno sa v Rijáde premiérovo konali MS WTA Tour s rekordnou finančnou dotáciou. V metropole krajiny sa uskutočnilo v októbri aj exhibičné podujatie Six Kings Slam, na ktorom sa predstavili hviezdy ako Novak Djokovič a Rafael Nadal. Každý z hráčov získal len za účasť 1,5 milióna dolárov. Saudská Arábia by však rada hostila nielen exhibíciu, ale aj turnaj ATP.



Saudská Arábia čelí kritike za porušovanie ľudských práv v krajine, pričom si svoj imidž snaží vylepšiť športom. Saudi sú jediní uchádzači o usporiadanie MS 2034 vo futbale a je takmer isté, že ich kandidatúra bude úspešná.