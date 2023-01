Zverev trénoval pred Australian Open s Nowitzkim

Melbourne 12. januára (TASR) - Nemecký tenista Alexander Zverev trénoval štyri dni pred začiatkom grandslamového turnaja Australian Open so svojím krajanom, bývalým profesionálnym basketbalistom Dirkom Nowitzkim.



Nowitzki, víťaz NBA z roku 2011 s Dallasom Mavericks, je v súčasnosti v Austrálii so svojou rodinou. Predtým, ako sa začal venovať basketbalu, hrával tenis. "Začal som, keď som mal päť rokov a páčilo sa mi súťažiť. Umiestnil som sa na šiestej respektíve siedmej priečke v Bavorsku," uviedol dávnejšie pre televíziu Tennis Channel.



Neskôr sa však viac než dvojmetrový Nemec rozhodol presedlať na basketbal. "Cestovať po víkendoch na turnaje ma trochu nudilo. Bol som tiež oveľa vyšší ako ostatní a podpichovali ma za to. Keď som mal 15 rokov, prestal som hrať tenis," citovala ho agentúra DPA. Nowitzki má však stále k tomuto športu vzťah, o čom svedčí aj fakt, že si dal na svojom pozemku postaviť kurt.