< sekcia Šport
Zverev v skupine turnaja majstrov so Sheltonom, Alcaraz s Medvedevom
Svetová jednotka Zverev sa pokúsi získať tretí titul na koncoročnom turnaji najlepších ôsmich hráčov sezóny po triumfoch v rokoch 2018 a 2021.
Autor TASR
Turín 12. novembra (TASR) - Nemecký tenista Alexander Zverev sa v skupinovej fáze turnaja majstrov v Turíne stretne s Američanom Benom Sheltonom, Francúzom Arthurom Filsom a Španielom Rafaelom Jodarom. Rozhodol o tom štvrtkový žreb. Svetová jednotka Zverev sa pokúsi získať tretí titul na koncoročnom turnaji najlepších ôsmich hráčov sezóny po triumfoch v rokoch 2018 a 2021.
Dvadsaťdeväťročný Nemec má proti Sheltonovi bilanciu 6:0, naposledy ho zdolal vo finále tohtoročného US Open. V skupine Johna McEnroea narazí aj na dvoch debutantov Filsa a Jodara. Španiel Carlos Alcaraz, ktorý vlani prehral vo finále s domácim Jannikom Sinnerom, si v skupine Ivana Lendla zmeria sily s Rusom Daniilom Medvedevom, Talianom Flaviom Cobollim a Američanom Francesom Tiafoeom. Obhajca titulu Sinner na turnaji chýba pre zranenie kolena.
Turnaj v turínskej Inalpi Arene sa uskutoční od 15. do 22. novembra. Do semifinále postúpia dvaja najlepší z každej skupiny. Celková dotácia podujatia predstavuje 15,75 milióna dolárov.
Dvadsaťdeväťročný Nemec má proti Sheltonovi bilanciu 6:0, naposledy ho zdolal vo finále tohtoročného US Open. V skupine Johna McEnroea narazí aj na dvoch debutantov Filsa a Jodara. Španiel Carlos Alcaraz, ktorý vlani prehral vo finále s domácim Jannikom Sinnerom, si v skupine Ivana Lendla zmeria sily s Rusom Daniilom Medvedevom, Talianom Flaviom Cobollim a Američanom Francesom Tiafoeom. Obhajca titulu Sinner na turnaji chýba pre zranenie kolena.
Turnaj v turínskej Inalpi Arene sa uskutoční od 15. do 22. novembra. Do semifinále postúpia dvaja najlepší z každej skupiny. Celková dotácia podujatia predstavuje 15,75 milióna dolárov.
žreb turnaja majstrov v Turíne
skupina Johna McEnroea:
Alexander Zverev (Nem.-1), Ben Shelton (USA-3), Arthur Fils (Fr.-6), Rafael Jodar (Šp.-8)
skupina Ivana Lendla:
Carlos Alcaraz (Šp.-2), Daniil Medvedev (Rus.-4), Flavio Cobolli (Tal.-5), Frances Tiafoe (USA-7)
skupina Johna McEnroea:
Alexander Zverev (Nem.-1), Ben Shelton (USA-3), Arthur Fils (Fr.-6), Rafael Jodar (Šp.-8)
skupina Ivana Lendla:
Carlos Alcaraz (Šp.-2), Daniil Medvedev (Rus.-4), Flavio Cobolli (Tal.-5), Frances Tiafoe (USA-7)