Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 12. máj 2026Meniny má Pankrác
< sekcia Šport

Zverev vypadol v osemfinále turnaja ATP v Ríme, dostal kanára

.
Nemecký tenista Alexander Zverev reaguje počas zápasu s Talianom Lucianom Darderim na tenisovom turnaji ATP Masters 1000 v Ríme v utorok 12. mája 2026. Foto: TASR/AP

Domáci hráč prehral prvý set s nasadenou dvojkou 1:6, no v prostrednom dejstve vyrovnal v dramatickom tajbrejku (12:10) a napokon nasadil Nemcovi „kanára“.

Autor TASR
Rím 12. mája (TASR) - Nórsky tenista Casper Ruud postúpil do štvrťfinále dvojhry na antukovom turnaji ATP Masters 1000 v Ríme. V osemfinále zdolal ako nasadená dvadsaťtrojka osmičku „pavúka" domáceho Taliana Lorenza Musettiho 6:3, 6:1.

Za kratší koniec ťahal vyššie nasadený aj v dueli medzi Lucianom Darderim a Alexandrom Zverevom z Nemecka. Domáci hráč prehral prvý set s nasadenou dvojkou 1:6, no v prostrednom dejstve vyrovnal v dramatickom tajbrejku (12:10) a napokon nasadil Nemcovi „kanára“.

muži - dvojhra - osemfinále:

Luciano Darderi (Tal./18) - Alexander Zverev (Nem.-2) 1:6, 7:6 (10), 6:0, Jannik Sinner (Tal.-1) - Andrea Pellegrino (Tal.) 6:2, 6:3, Karen Chačanov (Rus.-13) - Dino Prižmič (Chor.) 6:1, 7:6 (2), Rafael Jodar (Šp.-32) - Learner Tien (USA-19) 6:1, 6:4, Casper Ruud (Nór.-23) - Lorenzo Musetti (Tal.-8) 6:3, 6:1
.

Neprehliadnite

Blanár: Proces integrácie krajín západného Balkánu je životne dôležitý

SFZ schválil Weissa st. za nového trénera slovenskej reprezentácie

VEĽKÁ PREDOVEĎ POČASIA: Slnečné počasie robí radosť, ako dlho vydrží?

HRABKO: Koniec vojny na Ukrajine prinesie aj začiatok nových problémov