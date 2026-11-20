< sekcia Šport
Zverev zdolal Filsa a ovládol skupinu, Shelton postúpil do semifinále
V prvom sete Shelton i Jodar kvalitne podávali a rozhodnutie padlo až v tajbrejku, v ktorého dramatickej koncovke slávil úspech Američan.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Turín 19. novembra (TASR) - Americký tenista Ben Shelton si na turnaji majstrov v Turíne pripísal na konto druhé víťazstvo. Finalista US Open zdolal vo svojom záverečnom vystúpení v A-skupine v pozícii nasadenej trojky Španiela Rafaela Jodara 7:6 (8), 7:5. O jeho postupe do semifinále definitívne rozhodla večerná výhra najvyššie nasadeného Nemca Alexandra Zvereva nad turnajovou šestkou Francúzom Arthurom Filsom 6:4, 7:6 (6). Zverev ovládol skupinu, keď v nej vyhral všetky tri stretnutia.
V prvom sete Shelton i Jodar kvalitne podávali a rozhodnutie padlo až v tajbrejku, v ktorého dramatickej koncovke slávil úspech Američan. Na začiatku druhého dejstva sa Shelton ujal vedenia 3:1. Jodar síce odpovedal rebrejkom, no za stavu 5:5 opäť stratil servis a Shelton už zápas dotiahol do úspešného konca.
Shelton na postup potreboval, aby už istý semifinalista Zverev vo večernom dueli uhral set. S Filsom sú veľmi dobrí kamaráti. “Arthurovi vždy fandím. Ak dá Saschu v dvoch setoch, poviem si, že je naozaj dobrý a pôjdem na dovolenku. Verím však, že prvýkrát postúpim na turnaji majstrov do semifinále. Svoju úlohu som si dnes splnil a teraz musím čakať, ako to celé dopadne,“ uviedol Američan v pozápasovom interview.
Nakoniec sa mohol radovať, lebo Zverev vyhral už prvý set 6:4 a rozhodol tak o postupe Sheltona. Nemec napokon získal aj druhý v tajbrejku a udržal si stopercentnú bilanciu na turnaji. Zo semifinále pôjde ako suverénny víťaz skupiny.
V prvom sete Shelton i Jodar kvalitne podávali a rozhodnutie padlo až v tajbrejku, v ktorého dramatickej koncovke slávil úspech Američan. Na začiatku druhého dejstva sa Shelton ujal vedenia 3:1. Jodar síce odpovedal rebrejkom, no za stavu 5:5 opäť stratil servis a Shelton už zápas dotiahol do úspešného konca.
Shelton na postup potreboval, aby už istý semifinalista Zverev vo večernom dueli uhral set. S Filsom sú veľmi dobrí kamaráti. “Arthurovi vždy fandím. Ak dá Saschu v dvoch setoch, poviem si, že je naozaj dobrý a pôjdem na dovolenku. Verím však, že prvýkrát postúpim na turnaji majstrov do semifinále. Svoju úlohu som si dnes splnil a teraz musím čakať, ako to celé dopadne,“ uviedol Američan v pozápasovom interview.
Nakoniec sa mohol radovať, lebo Zverev vyhral už prvý set 6:4 a rozhodol tak o postupe Sheltona. Nemec napokon získal aj druhý v tajbrejku a udržal si stopercentnú bilanciu na turnaji. Zo semifinále pôjde ako suverénny víťaz skupiny.
turnaj majstrov v Turíne
A-skupina (skupina Johna McEnroea):
Ben Shelton (USA-3) - Rafael Jodar (Šp.-8) 7:6 (8), 7:5
Alexander Zverev (Nem.-1) – Arthur Fils (Fr.-6) 6:4, 7:6 (6)
konečná tabuľka:
1. Zverev 3 3 0 6:0 3*
2. Shelton 3 2 1 4:3 2*
--------------------------
3. Fils 3 1 2 3:5 1
4. Jodar 3 0 3 1:6 0
*-postup do semifinále
A-skupina (skupina Johna McEnroea):
Ben Shelton (USA-3) - Rafael Jodar (Šp.-8) 7:6 (8), 7:5
Alexander Zverev (Nem.-1) – Arthur Fils (Fr.-6) 6:4, 7:6 (6)
konečná tabuľka:
1. Zverev 3 3 0 6:0 3*
2. Shelton 3 2 1 4:3 2*
--------------------------
3. Fils 3 1 2 3:5 1
4. Jodar 3 0 3 1:6 0
*-postup do semifinále