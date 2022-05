Zverev zdolal Garina vo štvrťfinále turnaja ATP v Ríme

Dvojhra - štvrťfinále:



Novak Djokovič (Srb.-1) - Felix Auger-Aliassime (Kan.) 7:5, 7:6 (1)

Alexander Zverev (Nem.-2) - Cristian Garin (Čile) 7:5, 6:2,

Stefanos Tsitsipas (Gréc.-4) - Jannik Sinner (Tal.-10) 7:6 (5), 6:2

Casper Ruud (Nór.-5) - Denis Shapovalov (Kan.-13) 7:6 (7), 7:5



Rím 14. mája (TASR) - Najvyššie nasadený srbský tenista Novak Djokovič postúpil do semifinále turnaja ATP Masters 1000 v Ríme. V piatkovom štvrťfinále zdolal Kanaďana Felixa Augera-Aliassimea 7:5 a 7:6 (1). O postup do finále bude bojovať s turnajovou päťkou Nórom Casperom Ruudom, ktorý zdolal Kanaďana Denisa Shapovalova 7:6 (7), 7:5.Nemecký tenista Alexander Zverev sa prebojoval do semifinále turnaja ATP Masters 1000 v Ríme. Druhý nasadený hráč si v piatkovom stretnutí štvrťfinále poradil s Čiľanom Cristianom Garinom 7:5, 6:2. Jeho najbližším súperom bude Grék Stefanos Tsitsipas, ktorý ako štvorka "pavúka" vyradil Taliana Jannika Sinnera 7:6 (5), 6:2.Nór Casper Ruud nasadený ako piaty zdolal Kanaďana Denisa Shapovalova 7:6 (7), 7:5.