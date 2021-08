Zverev získal ako prvý Nemec zlatú medailu v mužskej dvojhre

muži - dvojhra - finále:



Alexander Zverev (Nem.-4) - Karen Chačanov (ROC-12) 6:3, 6:1

Tokio 1. augusta (TASR) - Nemecký tenista Alexander Zverev získal na OH 2020 v Tokiu zlatú medailu v mužskej dvojhre. Vo finále zdolal ako turnajová štvorka nasadenú dvanástku Karena Chačanova reprezentujúceho Ruský olympijský výbor hladko 6:3, 6:1. Bronz vybojoval Španiel Pablo Carreno-Busta po triumfe nad svetovou jednotkou Srbom Novakom Djokovičom.Zverev sa postaral o historicky prvé olympijské singlové zlato pre nemecký mužský tenis. Tommy Haas bol na OH 2000 v Sydney strieborný. Medzi ženami sa z najcennejšieho kovu tešila Steffi Grafová, ktorá v roku 1988 vyhrala olympiádu v Soule i všetky štyri podujatia veľkej štvorky. Ako jediná tenistka v histórii tak dosiahla Zlatý Grand Slam.Doposiaľ najväčším úspechom Zvereva bol titul z turnaja majstrov v Londýne z roku 2018. Vlani prehral vo finále grandslamového US Open s Rakúšanom Dominicom Thiemom, keď nevyužil vedenie 2:0 na sety. Na olympijský turnaj prišiel skvele pripravený, v semifinále vyradil Djokoviča a vo finále si po výbornom výkone poradil aj s Chačanovom.O osude prvého setu rozhodol tretí gem, v ktorom Nemec po razantnom forhende po čiare a následnom smeči prelomil podanie Rusa. Zverev ťažil z kvalitného podania a dobrého pohybu po dvorci, vo výmenách dokázal dostať Chačanova pod tlak. V druhom dejstve Nemec v Ariake Tennis Parku dominoval, po dvoch brejkoch odskočil súperovi na 5:0 a zápas s prehľadom dotiahol do úspešného konca. V siedmom geme premenil hneď prvý mečbal a upravil vzájomnú bilanciu s Rusom na 3:2.