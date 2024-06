Zverev zmešká futbal pre zápas v Halle: Urobil by som to inak

Halle 19. júna (TASR) - Nemecký tenista Alexander Zverev nie je nadšený zo stredajšieho rozpisu osemfinálových zápasov na trávnatom turnaji ATP v Halle. Jeho duel proti Talianovi Lorenzovi Sonegovi je totiž v časovej kolízii so stretnutím Nemecka a Maďarska na futbalových ME.



Zverevov zápas je na programe o 16.30 h, zatiaľ čo Nemci majú nastúpiť o hodinu a pol neskôr. Dvadsaťsedemročný tenista tak bude s najväčšou pravdepodobnosťou ešte na kurte. "Určite som si to neprial. Ak by to bolo na mne, urobil by som to inak. Úprimne, zo strany organizátorov turnaja to nebolo najmúdrejšie rozhodnutie. Keby som nehral, určite by som nepozeral tenis, ale futbal," uviedol Zverev, ktorý je veľký futbalový fanúšik.



Organizátori turnaja povedali, že Nemcovi pridelili posledný termín, aby mal dostatočný oddych po utorkovom stretnutí s Oscarom Ottem. Informácie priniesla agentúra DPA.