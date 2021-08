Zverev zvažuje po triumfe pauzu: Teraz potrebujem oddych

Tokio 2. augusta (TASR) - Nemecký tenista Alexander Zverev zvažuje, že si po zisku titulu v mužskej dvojhre na OH 2020 dopraje odpočinok. Pôvodne mal už v pondelok odletieť z Japonska a budúci týždeň sa predstaviť na turnaji ATP Masters 1000 v Toronte, no po triumfe v Tokiu zrejme prehodnotí svoje plány.



"Za normálnych okolností by som mal letieť do Kanady. Neviem, či to urobím. Potrebujem týždeň či dva na oddych, takže možno vynechám pár turnajov," povedal pre agentúru DPA.



Zverev získal na OH 2020 v Tokiu zlato po tom, ako vo finále dvojhry zdolal Karena Chačanova reprezentujúceho Ruský olympijský výbor hladko 6:3, 6:1. Postaral sa tak o historicky prvé olympijské singlové zlato pre nemecký mužský tenis. "Je to pre mňa výnimočný moment. Potrebujem si teraz odpočinúť, no budem späť na US Open," vyhlásil.