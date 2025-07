Zvereva by mohol trénovať Toni Nadal

Berlín 14. júla (TASR) - Trénerom nemeckého tenistu Alexandra Zvereva by sa mohol stať Toni Nadal, strýko legendárneho Rafaela Nadala. Podľa agentúry DPA už Nemec trénuje so 64-ročným Španielom, no ich oficiálna spolupráca zatiaľ nie je istá.



Zverev ako trojka svetového rebríčka stále nedosiahol na titul na žiadnom zo štyroch grandslamových turnajov. Do finále sa prebojoval dovedna trikrát, na tohtoročnom Wimbledone vypadol už v 1. kole po prehre s Francúzom Arthurom Rinderknechom. Po predčasnom konci hovoril o problémoch s mentálnym zdravím a o potrebe profesionálnej pomoci. Trénerom 28-ročného Nemca bol doposiaľ najmä jeho otec Alexander, k tímu najbližších patril aj jeho brat Miša.



Toni doviedol svojho synovca k 16 z 22 grandslamových titulov, kráľ antuky ho v máji označil za trénera storočia. Podľa reportéra televízie Sky Paula Häusera momentálne dvojica absolvuje spoločné tréningy na ostrove Malorka. Podľa jeho slov však ide skôr o predbežné stretnutia, ktoré by mali ukázať, či by ich spolupráca mohla v budúcnosti fungovať. Zverev sa najbližšie predstaví na prelome júla a augusta na turnaji ATP Masters 1000 v Toronte.