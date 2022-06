Zverevove zranenie je vážne: Je to pre mňa ťažká chvíľa

Paríž 4. júna (TASR) - Zranenie Alexandra Zvereva, ktoré utrpel v semifinále dvojhry na grandslamovom turnaji Roland Garros, je veľmi vážne. Nemecký tenista to uviedol na sociálnej sieti Twitter. Dvadsaťpäťročný Zverev v súboji so Španielom Rafaelom Nadalom si za stavu 6:7 (8), 6:6 vyvrtol členok a zápas skrečoval.



Z kurtu ho odviezli na vozíčku. Po krátkej pauze sa vrátil na dvorec o barlách, podal Nadalovi ruku a empajrovému rozhodcovi povedal, že nemôže pokračovať v zápase. "Je to veľmi ťažká chvíľa pre mňa. Bol to fantastický zápas, kým sa nestalo to, čo sa stalo. Vyzerá to, že mám veľmi vážne zranenie. Ale lekársky tím a lekári to stále kontrolujú," napísal Zverev.



Nadal bude v nedeľu od 15.00 h bojovať o 14. titul z parížskej antuky, rekordný 22. grandslamový. Jeho finálovým súperom bude ôsmy nasadený Nór Casper Ruud. Nadal má vo finálových dueloch na dvorci Philippa Chatriera zatiaľ stopercentnú bilanciu 13:0.