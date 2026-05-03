Nedela 3. máj 2026
Zvolen angažoval českého brankára Klimeša

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Autor TASR
Zvolen 3. mája (TASR) - Český hokejový brankár Lukáš Klimeš sa stal hráčom HKM Zvolen. Klub o tom informoval na svojej oficiálnej stránke.

Pre 31-ročného Klimeša pôjde o prvý angažmán mimo českých líg. V uplynulých štyroch sezónach pôsobil vo Vítkoviciach, predtým obliekal dres Komety Brno. V českej extralige nastúpil počas desiatich sezón do 130 zápasov. Vo Zvolene s ním počítajú na pozíciu brankárskej jednotky.
