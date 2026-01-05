Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 5. január 2026Meniny má Andrea
< sekcia Šport

Zvolen angažoval kanadského obrancu Bergera

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR

Berger má na konte v tomto ročníku 12 stretnutí za Lehigh Valley Phantoms.

Autor TASR
Zvolen 5. januára (TASR) - Slovenský hokejový klub HKM Zvolen sa dohodol na spolupráci s Kanaďanom Carterom Bergerom. Dvadsaťšesťročný obranca si premiérovo vyskúša pôsobenie v Európe, pričom v uplynulej i minulej sezóne hral v nižších zámorských súťažiach ECHL a AHL.

Berger má na konte v tomto ročníku 12 stretnutí za Lehigh Valley Phantoms. Na farme NHL tímu Philadelphia Flyers nazbieral tri asistencie. Úspešnejší bol v 11 dueloch v nižšej ECHL, kde v drese Reading Royals zaznamenal jeden gól a osem asistencií. V roku 2019 prešiel draftom NHL, v 4. kole si ho z celkovej 106. priečky vybrala Florida Panthers. „Rokovania boli pomerne rýchle, a to aj napriek tomu, že mal platnú zmluvu v AHL. Ide o ofenzívne ladeného obrancu a veľmi dobrého korčuliara. Od Cartera očakávame výraznú podporu ofenzívy a veríme, že bude prínosom pre mužstvo,“ uviedol na adresu novej posily manažér HKM Patrik Ryba.
.

Neprehliadnite

Týždenník: Silnejší môže všetko

Fico: Urobím všetko, aby Slovensko nebolo zatiahnuté do vojny

Pellegrini a Raši zablahoželali Schusterovi k jeho 92. narodeninám

SCHUSTER: Želám rodinám, aby ich na Vianoce nerozdeľovala politika