Zvolen angažoval kanadského obrancu Bergera
Berger má na konte v tomto ročníku 12 stretnutí za Lehigh Valley Phantoms.
Autor TASR
Zvolen 5. januára (TASR) - Slovenský hokejový klub HKM Zvolen sa dohodol na spolupráci s Kanaďanom Carterom Bergerom. Dvadsaťšesťročný obranca si premiérovo vyskúša pôsobenie v Európe, pričom v uplynulej i minulej sezóne hral v nižších zámorských súťažiach ECHL a AHL.
Berger má na konte v tomto ročníku 12 stretnutí za Lehigh Valley Phantoms. Na farme NHL tímu Philadelphia Flyers nazbieral tri asistencie. Úspešnejší bol v 11 dueloch v nižšej ECHL, kde v drese Reading Royals zaznamenal jeden gól a osem asistencií. V roku 2019 prešiel draftom NHL, v 4. kole si ho z celkovej 106. priečky vybrala Florida Panthers. „Rokovania boli pomerne rýchle, a to aj napriek tomu, že mal platnú zmluvu v AHL. Ide o ofenzívne ladeného obrancu a veľmi dobrého korčuliara. Od Cartera očakávame výraznú podporu ofenzívy a veríme, že bude prínosom pre mužstvo,“ uviedol na adresu novej posily manažér HKM Patrik Ryba.
