Zvolen angažoval kanadského útočníka Turnbulla

Zvolen 10. februára (TASR) - Do kádra hokejistov HKM Zvolen pribudol stredný útočník Carter Turnbull. Pre 24-ročného Kanaďana to bude prvé pôsobisko mimo Severnej Ameriky. Klub informoval o novej akvizícii na oficiálnej stránke.



Sezónu 2022/2023 začal v zámorskej súťaži ECHL v drese South Carolina Stingrays. V 41 odohratých zápasoch strelil 24 gólov, ku ktorým pridal 18 asistencií a so 42 bodmi bol najproduktívnejší hráč mužstva. Vo zvolenskom drese bude nastupovať s číslom 21, ktoré mu prenechal Adam Barcík.



Podľa skauta zvolenského klubu Patrika Rybu je Turnbull dynamický hráč s výbornou akceleráciou a pohotovou strelou. "Aj napriek nižšej postave (173 cm) je pevný, má momentálne naozaj skvelú streleckú formu a je to pravák, čo je tiež veľké plus. Očakávame od neho, že všetky tieto vlastnosti, ktoré sme si u neho vytypovali, pretaví aj na európskom klzisku," povedal Ryba.



Po príchode Turnbulla je v kádri HKM Zvolen osem legionárov, pričom do jedného zápasu môžu zasiahnuť maximálne siedmi. Iní než slovenský pas majú aj Kanaďania Jake Paterson, Shane Hanna, Joel Messner, Chris Langkow a Deven Sideroff a Američania Michael Huntebrinker a Alec Rauhauser, ktorý však dlhodobo zranený.