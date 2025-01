Zvolen angažoval obrancu Fairbrothera, Robertsona čaká operácia

Zvolen 18. januára (TASR) - Novou posilou hokejového klubu HKM Zvolen sa stal kanadský obranca Gianni Fairbrother. Dvadsaťštyriročný zadák by mal nastúpiť už v nedeľnom dueli 40. kola Tipos extraligy na ľade Michaloviec. V defenzíve HKM by mal pomôcť zaplátať dieru po zranení krajana Cartera Robertsona, ktorého čaká operácia.



Fairbrothera draftoval v roku 2019 v 3. kole z celkového 77. miesta klub Montreal Canadiens. V júni 2023 ho "Habs" vymenili do Colorada za Alexa Newhooka, ale ani jeho nový tím mu nedal šancu v NHL. V zámorí nastupoval v juniorskej WHL v drese Everett Silvertips, vo farmárskej AHL za Laval Rocket a Colorado Eagles a v ECHL za Utah Grizzlies, kde v tomto ročníku ako kapitán nazbieral 15 bodov (8+7) v 31 zápasoch. "Trénerom sa Gianni zapáčil vďaka jeho rozohrávke a tvrdej strele. Je to zodpovedný obranca, ale uvidíme, ako sa adaptuje na európske klzisko. Ide o tvrdo pracujúceho chlapca, ktorý mal kariéru rozbehnutú vďaka draftu veľmi dobre, ale zranenia ho pribrzdili v ďalšom vývoji," uviedol na adresu novej posily pre klubový web manažér HKM Patrik Ryba.



Zvolenčania nemôžu počítať v ďalšom období so svojím najproduktívnejším obrancom Robertsonom. Dvadsaťpäťročný Kanaďan utrpel 7. januára zranenie hornej časti tela, ktoré sa ukázalo vážnejšie, ako tím pôvodne dúfal a vyžaduje si operáciu. Mimo hry je aj ďalší bek Dávid Stránský, ktorý sa zranil v nedávnom zápase so Slovanom Bratislava. Laboruje s dlhodobým zranením v dolnej časti tela, klub odhaduje jeho absenciu na šesť týždňov.