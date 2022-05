Zvolen angažoval obrancu Mudráka, Kubka a Sládok predĺžili zmluvy

Zvolen 9. mája (TASR) - Slovenský hokejový obranca Dávid Mudrák sa stal hráčom HKM Zvolen. Klub na oficiálnej stránke informoval aj o pokračovaní spolupráce s ďalšími obrancami Branislavom Kubkom a Jozefom Sládokom.



Mudrák je odchovanec zvolenského klubu, za tamojšie A-mužstvo však doteraz nenastúpil. Ako 17-ročný odišiel na dve sezóny do Fínska, pred sezónou 2020/2021 sa dohodol s HC Košice. Počas ročníka zamieril do Michaloviec, v ktorých drese odohral sezónu 2021/2022. V 33 zápasoch mal bilanciu 3 góly, 2 asistencie, 72 trestných minút a 7 plusových bodov.



Pre 33-ročného Kubku pôjde o tretiu sezónu vo zvolenskom drese. V ročníku 2020/2021 s ním získal majstrovský titul, nedávno skončená sezóna 2021/2022 bola pre neho individuálne najviac vydarená. Nazbieral v nej celkovo 23 kanadských bodov (2+21), pričom získal aj ocenenie Krištáľový puk za najkrajší gól mesiaca december 2021. Zároveň má za sebou sériu piatich sezón s extraligovou medailou. "Nechcel by som ju prerušiť. Myslím si, že aj teraz sme mali na viac než na bronz, ale už je to za nami. V novej sezóne budeme chcieť určite cennejší kov," uviedol pre klubovú stránku.



Dôrazný obranca Jozef Sládok prišiel do Zvolena pred sezónou 2021/2022. Výrazne mu ju však ovplyvnili zdravotné problémy, pre ktoré odohral iba 20 extraligových zápasov. Hernú prax si udržiaval aj v nižšej súťaži v drese Žiaru nad Hronom.