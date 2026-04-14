Zvolen bude v budúcej sezóne trénovať Zadina, asistentom Budaj
Zvolen obsadil v základnej časti v tejto sezóne 9. priečku. V predkole play off následne nestačil na Liptovský Mikuláš 1:3 na zápasy.
Autor TASR,aktualizované
Zvolen 14. apríla (TASR) - Hokejistov HKM Zvolen bude v budúcej sezóne Tipsport ligy viesť tréner Marek Zadina. Jeho asistentom bude Jozef Budaj. Klub spod Pustého hradu o tom informoval na oficiálnej stránke.
Zadina prichádza do Zvolena so skúsenosťami z najvyššej českej súťaže. Trénerskú dráhu odštartoval v Pardubiciach. Následne pôsobil päť rokov v Třinci, kde bol ako asistent pri zisku troch majstrovských titulov. Po návrate do Pardubíc najskôr zastával rolu asistenta, no v priebehu sezóny 2023/2024 prevzal pozíciu hlavného trénera a doviedol tím k víťazstvu v základnej časti a postupu do finále extraligy. Zvolenskí fanúšikovia ho poznajú aj z pôsobenia v tíme pohronského rivala, keď v uplynulej sezóne pracoval ako asistent trénera v Banskej Bystrici. „Chcem vybudovať tím, ktorý bude hrať moderný, rýchly a agresívny hokej, na ktorý sa ľudia radi prídu pozrieť. Dôležitá bude pevná defenzíva, ale aj odvaha smerom dopredu. Cieľom je vrátiť Zvolen na tie najvyššie priečky a stabilizovať výkonnosť tímu po zmenách v kádri,“ uviedol Zadina.
Budaj sa vracia do prostredia, ktoré veľmi dobre pozná. V sezóne 2021/2022 pôsobil ako hlavný tréner juniorky Zvolena. Trénerskú kariéru odštartoval v Taliansku, neskôr pôsobil aj v Banskej Bystrici a v poslednom období si prešiel viacerými rolami, od asistenta trénera v Poprade až po generálneho manažéra v Žiari nad Hronom. „Aj počas pôsobenia na manažérskej pozícii ma to ťahalo späť na lavičku. Priamy kontakt s hráčmi a každodenný život s tímom sú veci, ktoré mi chýbali. O to viac sa teším, že som späť. S kolegom Zadinom sme si prešli základné veci a nastavili smer, ktorým sa chceme uberať. Dôležité je, že máme podobný pohľad na hokej aj fungovanie tímu,“ prezradil.
