Zvolen chce ukončiť sériu so Slovanom, Viedenský vsádza na tímovú hru

Zvolen 14. marca (TASR) – Hokejisti Zvolena môžu už v piatkovom večernom zápase kvalifikácie play off Tipos extraligy postúpiť do štvrťfinále. Nad Slovanom Bratislava totiž vedú na zápasy 2:1 a keďže séria sa hrá na tri víťazstvá, môžu ju ukončiť práve v domácom štvrtom stretnutí.



Výrazný krok k tomu spravili v treťom štvrtkovom dueli na svojom ľade, ktorý vyhrali 5:2. Ovládli už prvú tretinu a hoci v druhej Bratislavčania znížili na 2:1, tak v tretej si ďalšími tromi gólmi definitívne priklonili misky váh na svoju stranu. „Bol to play off zápas z oboch strán. Sme radi, že sme vyhrali, teraz máme eufóriu my, je na našej strane. Verím, že si ju podržíme do štvrtého zápasu. Ten bude podľa mňa rovnaký ako tretí. Pôjde sa naplno, dohrávať sa bude každý súboj. Každý z nás chce vyhrať a predĺžiť si sezónu. Verím, že sa dáme dokopy ako tím a vďaka tímovej práci vyhráme,“ uviedol zvolenský center Marek Viedenský, ktorý vo štvrtok v presilovke otváral skóre zápasu, k čomu dodal: „Každý jeden náš gól je dôležitý a je jedno kto ho dá. Hlavne aby sme sa potom celý tím cítili v pohode, mali pokoj na hokejkách, čo bolo aj v tomto zápase vidieť. Aj keď súper znížil na 2:1, tak stále sme hrali svoju hru a to rozhodlo.“



Zvolenčania zvládli najmä početné oslabenia a v dôležitých situáciách ich podržal brankár Kantor. „Naše formácie na oslabenia veľmi zabrali, za čo sme radi. Teraz rozhodujú zápasy práve presilovky, oslabenia. My sme dali aj gól z presilovky, takže to je tiež dôležité. Kantor je vynikajúci brankár, ukazuje to už pár sezón. Verím, že nám pomôže v play off čo najďalej. Bol to však dobrý výkon celého tímu a musíme sa od neho odraziť,“ zdôraznil Viedenský.



Dôležitý bol v treťom zápase série aj zásah 25-ročného zvolenského krídelníka Lukáša Luntera. Ten po treste pre Marcineka do konca zápasu zaujal miesto v treťom útoku a napokon skóroval po prvýkrát v tejto sezóne. Neskrýval tak pozitívne emócie: „Už sa mi patrilo dať gól ani neviem po koľkých zápasoch. Dobre sme držali stredné pásmo, Willi Rapuzzi to tam dobre zachytil, ja som to posunul hneď Marekovi Heclovi do strany a šliapal som do bránky a len som dúfal, že mi to posunie. Potom už aby som to len trafil, čo sa podarilo. Som rád, že mi to tam padlo a zvládli sme náročný zápas.“



Lukáš Lunter i napriek početným vylúčeniam vyzdvihol aj disciplínu: „Podľa mňa rozhodla o výhre aj disciplína, i keď zase sme boli vylučovaní viac než by sa patrilo, no každý hráč si plnil to, čo mal, teda čo sme si povedali v šatni. To bolo najdôležitejšie. Nemôžeme sa však nechať rozhodiť provokáciami súpera. Je to play off a patrí to k tomu.“ Pred piatkovým večerným duelom netají Lunter jasný plán: „Ideme túto sériu ukončiť. Najvyšší čas tak urobiť pred domácimi fanúšikmi.“