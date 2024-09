Zvolen má prvú výhru v sezóne, Bondra: Opadla z nás nervozita

Zvolen (TASR) - Hokejisti Zvolena v treťom kole Tipos extraligy prvýkrát v sezóne zvíťazili. Po prehrách na ľade súperov v Poprade a v Nových Zámkoch sa z troch bodov tešili na domácom ľade proti Liptovskému Mikulášu, ktorý zdolali jednoznačným výsledkom 7:2.



Základ úspechu položili po nerozhodnej prvej tretine v strednom dejstve dvoma gólmi a v tretej tretine náskok už iba navýšili. "Bol to pre nás hlavne po mentálnej stránke veľmi ťažký zápas. Aj keď sa výkon zdvíhal, v predchádzajúcom kole sme v Nových Zámkoch odohrali dobrý zápas, čo sa týka systémových vecí a taktiky, tak to bohužiaľ neviedlo k bodom. Takže prvý domáci duel sme chceli urvať pre seba. Bolo to skôr o hlave a moji zverenci to zvládli. Predviedli sme na ľade dobré veci a dúfam, že sa od tejto výhry odrazíme," hodnotil prvú výhru Zvolena jeho nový tréner Martin Štrba, ktorému tiež padol určitý kameň zo srdca po predchádzajúcich dvoch prehrách.



"Úvod nebol ideálny, všetci sme si to predstavovali inak. Takže som rád, že sme to nejakým spôsobom zastavili. Musíme sa neustále zlepšovať. Aj z tohto zápasu si zoberieme určité ponaučenie. Doposiaľ nám to nepadalo, ale teraz som rád, že sme tých gólov dali viac a že si to chalani rozdelili medzi sebou," dodal ešte český kouč v službách Zvolena.



Proti Liptákom sa v utorňajšom dueli presadil aj zvolenský krídelník Radovan Bondra. Prsty mal v prvom góle, na ktorý prihrával a potom v oslabení z úniku pekne zvýšil na 4:1, čím v tretej tretine upokojil svoj tím. "Opadol z nás nejaký stres i nervozita z prvých dvoch zápasov. Išli sme do tohto duelu s tým, že nie musíme vyhrať, ale chceme vyhrať. Tak to aj na ľade vyzeralo. Držali sme sa systému, hrali sme aktívne, necúvali sme pred súperom. Z toho sme ťažili a dávali góly. Posledné zápasy sme veľmi góly nedávali, takže som rád, že to teraz prišlo. Myslím si, že v správny čas. Verím, že sme sa týmto nakopli na ďalšie zápasy," priznal 27-ročný Bondra.