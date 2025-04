Zvolen naďalej žije, Kantor: Pod tlakom sú Košice, my ho necítime

Košice 11. apríla (TASR) - Hokejisti HKM Zvolen odmietli koniec sezóny koncentrovaným výkonom, ktorým v piatom semifinálovom zápase play off Tipos extraligy zvíťazili v Košiciach 3:0. V sérii o finále prehrávali už 0:3, no dvoma víťazstvami sa v nej nielenže udržali, ale pred šiestym duelom dostali favorita pod tlak. Na štvrtkovom víťazstve sa významne podieľal brankár Pavel Kantor, ktorý dosiahol už tretie čisté konto v play off, i strelec víťazného gólu v oslabení Matej Macek.



Pre 26-ročného krídelníka išlo už o tretí gól v početnej nevýhode v sezóne. V 12. minúte sa počas druhej košickej presilovky v zápase dostal do úniku, po ktorom sa síce košický brankár Jaroslav Janus blysol efektným zákrokom betónom, no puk si napokon našiel cestu do jeho bránky. „Videl som, že hráčovi zle odskočil puk a ja som si ho posunul pred seba. Videl som „Vieďa“ (Mareka Viedenského, pozn.), ktorý mi to potom pekne prihral. Síce som to na prvý a ani na druhýkrát nedal, ale potom sa to odrazilo od brankára,“ poznamenal Macek, pre ktorého to bol v životnej extraligovej sezóne už 30. bod (17+13).



Dvoma presnými zásahmi pomohol Zvolenu k víťazstvu aj vo štvrtom zápase série s Košicami (5:2) a so siedmimi gólmi je druhý najlepší strelec play off. Jeho zásah z úvodnej tretiny piateho zápasu sa napokon ukázal ako víťazný. „Myslím si, že Košice boli nervózne v presilovkách v úvode zápasu. Veľmi im to nešlo a ľudia im tiež veľmi nepomohli, keď hneď začali pískať. Nám sa podarilo dať gól v oslabení a dodalo nám to sebavedomie. Košice to v tej chvíli možno trochu zrazilo dolu,“ uviedol Kantor, ktorý dosiahol po 27 zákrokoch šieste čisté konto v sezóne.



„Bol to výborný, obetavý výkon celého mužstva. Spoluhráči predo mnou zblokovali veľa striel, asi aj najviac počas play off. To je recept na Košice, ktoré majú kvalitný tím. Viedli 3:0 na zápasy, teraz je to už iba 3:2 a verím, že oni sú už tiež pod tlakom. To je presne to, čo sme chceli dosiahnuť. Bolo to 0:3 a už sme v podstate nemali čo stratiť. Do vyraďovačky sme išli z 10. miesta. Keby nám vtedy niekto povedal, že budeme v semifinále, tak by sme to brali všetkými desiatimi. Tlak je na košickej strane, my necítime žiadny. Oni sú ešte stále jedno víťazstvo pred nami, no my sa teraz vraciame domov. Verím, že nám pomôžu aj diváci a rozdáme si to v rozhodujúcom siedmom zápase,“ povedal Kantor.



Zvolenský tím postúpil do vyraďovacej časti až z 10. miesta, no v predkole vyradil Slovan Bratislava (7.) a následne aj víťaza dlhodobej časti Spišskú Novú Ves. Cenné skalpy posilnili sebavedomie mužstva, ktoré nekleslo ani po tom, čo s Košicami prehrávalo už 0:3 na zápasy. Po štvrtku je stav 2:3 a Zvolen bude v sobotu hrať o predĺženie série aj sezóny. „Keď som v januári prišiel k mužstvu, tak sme mohli len snívať o niečom takomto. Teraz už podávame solídne výkony. V treťom zápase boli Košice jednoznačne lepšie, zaslúžene zvíťazili a viedli po ňom 3:0. Vyzerá to však, že ten zápas viac pomohol nám. To, že sme triumfovali vo štvrtom zápase, nás naštartovalo. Teraz sme už v hre a dúfam, že si to nepokazíme. Stále je to 50 na 50. Košice ešte nemajú vyhraté a takisto ani my,“ konštatoval tréner Peter Mikula, ktorý priznal, že za úspechom v piatom semifinálovom zápase bolo čítanie hry košického tímu a snaha nájsť v nej slabiny.