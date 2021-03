Zvolen zdolal hranicu 100 bodov a vyhral základnú časť Tipos extraligy

HKM Zvolen – DVTK Jegesmedvék Miškovec 8:3 (2:2, 2:0, 4:1)



Góly: 11. R. Bondra (Nuutinen, Melancon), 20. J. Mikúš (Hraško, Zuzin), 22. Kelemen (Tibenský), 23. Nuutinen (McPherson, Puliš), 41. R. Bondra (Kelemen), 52. Kelemen (R. Bondra, Melancon), 53. Tibenský (Marcinek), 58. Viedenský (Stupka, Hraško) – 4. Wehrs, 13. Osterberg, 45. Osterberg (Wehrs). Rozhodovali: D. Konc st., T. Orolín – Crman, Frimmel, vylúčení na 2 min: 3:4, presilovky: 2:1, oslabenia: 0:0, bez divákov.



Zostavy:

Zvolen: Rahm – Kotvan, Betker, Melancon, Ivan, Kubka, Hraško, Meliško – Kelemen, J. Mikúš, R. Bondra – McPherson, Puliš, Nuutinen – Stupka, Viedenský, Zuzin – Kolenič, Tibenský, Marcinek



Miškovec: B. Kiss (53. Adorján) – D. Kiss, Wehrs, Szirányi, Fredriksson, Göz, Lada, Vojtko – Osterberg, Vas, Walker – Csányi, Magosi, Miskolczi – Ritó, Galanisz, Rokaly – Révész

Hlasy po zápase

„Nie je vôbec jednoduché vyhrať základnú časť, lebo vyrovnanosť tímov je veľká. Veľmi nás to teda teší. Rovnako i to, že máme už pohromade kompletný tím a chytili sme dobrú formu na konci tejto základnej časti. Zdolali sme priamych konkurentov o čelo tabuľky, čo nás vynieslo na prvé miesto,“ uviedol tréner Zvolena Peter Oremus, pričom vyzdvihol aj silu kolektívu, ktorý sa o tento čiastkový úspech v sezóne postaral: „Chcel som mať v tomto mužstve čo najviac chlapcov z okolia Zvolena. To sa podarilo, plus som doplnil káder hráčmi, ktorých sme si s kolegami vytypovali. Vytvoril sa tak dobrý kolektív, ktorý odvádza dobrú prácu. To však musíme ešte potvrdiť v play off.“



V piatok večer pokoril päťdesiatbodovú hranicu v aktuálnej sezóne v štatistikách gólov a asistencií útočník Zvolena Radovan Bondra. Ani on neskrýval spokojnosť: „Som veľmi rád, ale vďačím za to i spoluhráčom, trénerom, celému tímu. Nie som jediný, ktorý ma toľko veľa bodov. Ostatní chlapci ma dobiehajú, je tu veľa šikovných hokejistov, ktorí pracujú pre tímový úspech.“



Víťazstvo v základnej časti Tipos extraligy 2020/2021 nenechala zvolenský tím chladným ani v šatni. Po piatkovom triumfe nad Miškovcom v nej bolo hlučno. „Zakričali sme si poriadne z plného hrdla. Všetci sú nadšení a ak takto pôjdeme aj do play off, tak máme veľkú šancu zabojovať o najvyššie priečky,“ dodal Bondra.



Kapitán Zvolena Radovan Puliš držal emócie najviac na uzde. Prízvukoval najmä, že ide iba o čiastkový cieľ, ktorý tento tím dosiahol: „Je to skvelý pocit. Ukázala sa sila, ktorá je v tomto mužstve veľká, no toto je už v tomto okamihu minulosť. Pred sebou máme ťažkú cestu a tretí cieľ, ktorý chceme splniť. Je to top sezóna pre nás, verím, že ju ešte vyšperkujeme.“



Pohár Dušana Pašeka pre víťaza základnej časti Tipos extraligy si Zvolenčania prevezmú v nedeľu na ľade Detvy. A práve Puliš by ho mal dostať do rúk a zdvihnúť nad hlavu. „Tešíme sa, že sme získali tento pohár a chcel by som za to poďakovať všetkým chalanom , trénerom, realizačnému tímu. Dohodneme sa ešte v kabíne, ako to v nedeľu urobíme, kto sa pohára dotkne. Rozhodne o tom celé mužstvo, keďže hokej je kolektívny šport,“ podotkol s úsmevom zvolenský kapitán.

HC Slovan Bratislava - HC Mikron Nové Zámky

HC Slovan Bratislava - HC Mikron Nové Zámky 1:4 (1:1, 0:1, 0:2)

Góly: 12. Harris (Gašpar, Brodzinski) - 18. Mikuš (Iacobellis, Varga), 36. Jurík (Varga), 57. Jurík (Clarke, Iacobellis), 59. Varga (Jurík, Holenda). Rozhodovali: Šefčík, M. Novák – Orolín, Gegáň, vylúčení: 2:1 na 2 min, presilovky a oslabenia: 0:0, bez divákov.



Zostavy:

HC Slovan Bratislava: Gudlevskis – Štajnoch, Meszároš, Ališauskas, Sersen, Brodzinski, Maier, Valach, Beňo – O'Donnell, Harris, Gašpar - Rapáč, Zigo, Matoušek - Urbánek, Kytnár, Kundrík - Lukošík, Bortňák, Jendek



HC Mikron Nové Zámky: Lackovič – Hain, Västilä, B. Clarke, P. Mikuš, Fereta, Holenda, Šeliga, V. Petrík – Števuliak, Doggett, Rogoň - Varga, Iacobellis, Jurík – Majdan, Seppanen, Obdržálek – Andrisík, Ondrušek, Okoličány

HK Dukla Trenčín - HK Dukla Ingema Michalovce

HK Dukla Trenčín - HK Dukla Ingema Michalovce 0:2 (0:0, 0:0, 0:2)

Góly: 43. Lehtonen (Louis, Southorn), 46. Regenda (McCormack, Lalancette). Rozhodovali: Snášel, Stano - Stanzel, J. Konc ml., vylúčení: 3:4, presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, bez divákov.



Zostavy:

Trenčín: Valent - Lemcke, Ackered, Bokroš, Starosta, Ilenčík, Jalasvaara, Rajnoha - Bezúch, Paukovček, Hecl - Kukuča, Rehuš, Okuliar - Berisha, Reddick, Kettunen - Sádecký, Švec, Honzek - Chromiak



Michalovce: Tomek - Mudrák, Mihálik, McCormack, Šedivý, Louis, Southorn, Ťavoda - Korhonen, Lalancette, Hickmott - Takáč, Suja, Šoltés - Regenda, Galamboš, Bartánus - Török, Lehtonen, Mašlonka - Chalupa

tabuľka:



1. Zvolen 49 26 8 6 9 175:122 100***



2. Michalovce 49 26 7 4 12 151:112 96**



3. Poprad 49 26 7 3 13 183:128 95**



4. Slovan 49 25 6 4 14 144:115 91**



5. Nitra 49 25 3 8 13 162:152 89**



6. Detva 49 22 4 6 17 153:140 80**



---------------------------------------



7. Trenčín 49 20 6 4 19 164:131 76*



8. Košice 49 19 7 3 20 145:124 74*



9. Nové Zámky 49 14 5 7 23 128:137 59*



10. B.Bystrica 49 14 5 5 25 135:169 57*



---------------------------------------



11. Miškovec 49 10 3 8 28 113:178 44



12. L.Mikuláš 49 6 0 3 40 102:247 18



*** - víťaz ZČ



** - postup do štvrťfinále



* - postup do predkola play off

HK Nitra - HC’05 Banská Bystrica

HK Nitra - HC’05 Banská Bystrica 3:1 (0:0, 1:1, 2:0) Góly: 40. Hrnka (Nemec), 54. Holešinský (Mezei, Slovák), 59. Kollár (Drábek, Mezei) - 25. Kriška (Mlynarovič, D’Aoust). Rozhodovali: Goga, Tvrdoň - Synek, Jedlička, vylúčení: 6:8 na 2 min, navyše: Cardwell (B. Bystrica) 10 min za vrazenie na mantinel, presilovky: 1:1, oslabenia: 0:0, bez divákov.



Zostavy:

Nitra: O’Connor – Mezei, Bodák, Švarný, Š. Nemec, Ege, Vitáloš, Pupák, Hřebíček – Tvrdoň, Slovák, Holešinský – Finlay, Hrnka, Žitný – Bajtek, Kollár, Drábek – Múčka, Šiška, Fominych



Banská Bystrica: Gajan – Breton, Crevier-Morin, Cardwell, Ďatelinka, Žiak, Jago, Bdžoch – Lamper, Ihnačák, Faško-Rudáš – Melcher, Mlynarovič, Vašaš – M. Sloboda, Sojka, Kriška – Kabáč, Tamáši, Výhonský - D’Aoust

Hlasy po zápase:

Antonín Stavjaňa, tréner Nitry: „Sme radi, že sa v tomto zápase nikto nezranil. Pre nás bola viac-menej daná piata pozícia v tabuľke. Séria so Slovanom bude zaujímavá.”



Jozef Budaj, asistent trénera Banskej Bystrice: „Vedeli sme už pred zápasom, že hráme s výborným súperom. Po posledných výhrach s Nitrou sme vedeli, že sa nám budú chcieť revanšovať. Bol to vyrovnaný zápas až do úplného konca. Dá sa povedať, že sme v tretej tretine boli lepším mužstvom, ale vyhráva ten tím, ktorý strelí viac gólov. Touto cestou gratulujem Nitre k víťazstvu.”



HC Košice - HC 07 Detva

HC Košice - HC 07 Detva 2:3 (2:2, 0:0, 0:1)

Góly: 5. Réway (Chovan, Růžička), 18. Réway (Mráz, Baránek) - 12. Sýkora (Downing, Gachulinec), 17. Magdolen (Gachulinec, Čacho), 59. Klíma (Gachulinec). Rozhodovali: Baluška, Müllner - Kacej, D. Konc ml, vylúčení: 4:3 na 2 min., navyše Belluš (Koš.) 10 min. OT za nešp. správanie, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, bez divákov. Zmeny: 17. Riečický (Koš.) za Vaya.



Zostavy:

HC Košice: Vay (17. Riečický) - Pavlin, Baránek, Michalčin, Růžička, Slovák, Deyl, Petran - Réway, Chovan, Klhůfek - Belluš, Mráz, Lapšanský - Frič, Jacobs, Eliaš - Milý, Havrila, Jokeľ - Krasničan



HC 07 Detva: Petrík - Lalík, F. Fekiač, Rymsha, Gachulinec, King, Rais, Turan, Jendroľ - Ščurko, Čacho, Ľupták - Sýkora, Downing, Žilka - Charbonneau, Klíma, Cox - Bača, V. Fekiač, Magdolen

Hlasy po zápase:

Marcel Šimurda, tréner HC Košice: "Bol to dôležitý zápas. Obe mužstvá vedeli, o čo sa hrá. Nemali sme zlý úvod, vytvárali sme si tlak aj šance. Súper potom začal preberať iniciatívu. Síce sme ubránili oslabenie o dvoch hráčov, ale od polovice zápasu bol súper o krok lepší. V tretej časti si vytvoril viac vyložených šancí, pri ktorých nás podržal brankár Riečický. Žiaľ, prehrali sme po tečovanej strele."



Ernest Bokroš, tréner HC 07 Detva: "Pre nás je to zaslúžená odmena za celú sezónu. Dostali sme sa do play off. Na tomto sme tvrdo pracovali po celú sezónu. Pre klub je to historický úspech."

Bratislava 19. marca (TASR) - Hokejisti HKM Zvolen si zaistili víťazstvo v základnej časti Tipos extraligy a získali Pohár Dušana Pašeka. Podarilo sa im to vďaka piatkovému triumfu v predposlednom 49. kole nad DVTK Miškovec 8:3, vyhrali piaty duel v sérii a pokorili métu 100 bodov.Prvú šancu v zápase mali domáci hokejisti. V tretej minúte sa ocitol pred bránkou Kolenič, ale zblízka pred Kissom neuspel. Do vedenia išli prekvapujúco hostia. Od modrej nahodil puk Wehrs a teč jedného z hokejistov zmiatol Rahma. Zvolenčanom vyšla v jedenástej minúte presilovka. Po strele Nuuutinena z kruhu sa dostal vyrazený puk pred Bondru a ten sa nemýlil – 1:1. Hráči Miškovca však naďalej dobiedzali a ťažili z chyby Mikúša, ktorý nahral puk rovno pred bránku osamotenému Osterbergovi a ten si vychutnal gólmana HKM – 1:2. Následne mohol vyrovnať z metra Puliš a v presilovke Bondra z medzikružia. Hokejisti spod Pustého hradu napokon využili až početnú výhodu o dvoch hráčov jedenásť sekúnd pred koncom prvej tretiny, ujala sa delovka Mikúša spoza kruhu a bolo 2:2.Nástup do stredného dejstva mal domáci tím rezký, najprv sa neujal teč Bondru, no v 22. minúte si Kelemen pekne obkorčuľoval bránku a z mierneho uhla z pravej strany presne zakončil – 3:2. Uplynulo iba 46 sekúnd a bolo 4:2, pretože Nuutinen z rovnakej pozície ako strieľal vyrovnávajúci gól Mikúš takisto pokoril Kissa nekompromisnou strelou. Maďarský celok sa mohol dostať do zápasu, dopredu sa krásne preštrikoval Walker, ale Rahm vytiahol perfektný zákrok. V oslabení sa dostal do menšieho úniku Kelemen, no bol tiesnený a zakončil do bočnej siete. Miškovec nevyužil dve presilovky v rade, v nich mal dve dobré možnosti Csányi. V početnej výhode sa minútu pred prestávkou nepresadil ani Zvolen, po strele Viedenského tečovaný puk od Bondru skončil na pravej žŕdke Kissovej svätyne.V 27 sekunde tretej tretiny išli domáci do vedenia 5:2, pretože po strele Kelemena neudržal brankár 'ľadových medveďov' puk v lapačke a využil tohto faktu pohotový Bondra. Zapísal si tak 50 kanadský bod v aktuálnej sezóne. Lenže neuplynulo veľa času a v presilovke zaknihoval tridsiaty bod v sezóne hosťujúci Osterberg presnou strelou z ľavého kruhu. Rozdiel bol tak dvojgólový. Navýšiť ho chcel následne Kelemen, no i on opečiatkoval žŕdku. Na opačnej strane pohorel zblízka vo svojej tretej šanci v zápase Csányi. Snahu hostí o zdramatizovanie duelu umlčali potom za 38 sekúnd dvaja 'rytieri'. Najprv sa presadil z dolnej časti kruhu po ľade Kelemen a po ňom bekhendom z medzikružia v ťažkej pozícii Tibenský. Na 8:3 upravil zblízka Viedenský, kapituloval už druhý gólman DVTK Adorján. Zvolen si týmto víťazstvom vybojoval prvé miesto po základnej časti Tipos extraligy a získa pohár Dušana Pašeka.Hokejisti Slovana Bratislava prehrali v piatkovom zápase 49. kola Tipos extraligy s HC Mikron Nové Zámky 1:4. Domáci viedli od 12. minúty po góle Branta Harrisa, no hostia dokázali skóre otočiť, dvoma presnými zásahmi sa na tom podieľal Juraj Jurík.Slovan nastúpil už aj so skúsenými obrancami Sersenom a Meszárošom, ktorí sa vrátili do zostavy po zraneniach. V úvode bola hra príliš rozkúskovaná, obom tímom viazla rozohrávka. V polovici prvej tretiny prežili domáci bez ujmy oslabenie pri vylúčení Maiera a krátko po jeho vypršaní gólovo udreli, keď skóre otvoril Harris. Nové Zámky stihli ešte v úvodnom dejstve odpovedať, v 18. minúte po prihrávke Iacobellisa trafil z ľavého kruhu presne Mikuš - 1:1.V druhej časti boli aktívnejší hostia. V 25. min Okoličány aj Rogoň zakončovali zblízka, no Gudlevskis zasiahol, rovnako ako pri strelách Västilu a Juríka. V 34. min to na druhej strane skúšal z dobrej pozície spomedzi kruhov O'Donnell, ale ani on nebol úspešný. Nové Zámky nepoľavovali v ofenzívnom úsilí a v 36. min sa dočkali druhého zásahu. Z bezprostrednej blízkosti domácej bránky sa presadil Jurík, ktorý dostal hostí do opätovného vedenia.Tí v tretej tretine umnou hrou nedovolili Slovanu dostať sa do väčšieho tlaku, naopak sami neustále vpredu hrozili. Gudlevskiks musel byť v pozore pri strelách Seppanena či Feretu. Až v 51. min si domáci zahrali prvýkrát v zápase presilovku, najlepšiu možnosť na vyrovnanie mal Harris, ale jeho strela zápästím z vrcholu ľavého kruhu nebola presná. Slovan sa v závere nevedel dostať do tempa, v snahe vyrovnať stále viac riskoval, čo hostia dokázali potrestať. V 57. min definitívne rozhodol o ich triumfe svojím druhým gólom v zápase Jurík, ktorý po prihrávke Clarka prestrelil Gudlevskisa. O dve minúty neskôr spečatil výsledok na 4:1 pre N. Zámky aktívny Varga.Hokejisti HK Dukla Ingema Michalovce zvíťazili v piatkovom zápase predposledného 49. kola základnej časti Tipos extraligy na ľade Dukly Trenčín 2:0.Domáci hokejisti si vypracovali prvú šancu už v úvodnej minúte, keď Okuliar našiel pred bránkou Rehuša, ale ten bekhendom Tomeka neprekvapil. Nepodarilo sa to ani Kukučovi, ktorý si obišiel bránku a chcel zasunúť puk k žŕdke. V 9. minúte sa prezentoval dobrým zákrokom Valent pri šanci Hickmotta. V ďalších minútach pokračoval vyrovnaný zápas. Pri hre 4 na 4 vypálil švihom Kukuča, ale Tomek bol pozorný. V závere tretiny si vypracovali hostia tlak, skóre sa nemenilo.Trenčanov mohol poslať do vedenia v 21. minúte Okuliar, ktorý išiel sám na Tomeka, blafákom ho však neoklamal. Potom sa striedali šance na oboch stranách, no hráčom chýbala v dobrých streleckých pozíciách presnosť v zakončení. Michalovčania zatlačili súpera v prvej presilovke stretnutia v 36. minúte, ale Valent predviedol niekoľko dobrých zákrokov. Aj druhá tretina sa tak skončila bez gólov.Tie prišli až v treťom dejstve a postarali sa o ne hráči hostí. V 43. minúte prelomil bezgólový stav Lehtonen, ktorý sa presadil z dorážky do odkrytej bránky. Michalovce si potom zahrali druhú presilovku a tú už dokázali premeniť. V 46. minúte sa o to postaral Regenda a poslal svojich do vedenia 2:0. Trenčín mohol odpovedať vzápätí pri početnej výhode, no veľkú šancu Hecla zneškodnil Tomek. Domáci v závere stupňovali tlak, zahrali si presilovku 5 na 3, dve a polminúty pred koncom to skúsili bez brankára, no Tomek si udržal čisté konto.Hokejisti HK Nitra zvíťazili v 49. kole Tipos extraligy nad HC' 05 Banská Bystrica 3:1.Duel sa začal fyzickým hokejom a mužstvá si v súbojoch nič nedarovali. Aj dôsledkom toho bolo väčších šancí minimum. Zakončeniam domáceho Žitného a hosťujúceho Kabáča chýbala razancia, a tak prvá tretina skončila bez gólov. Ako prví išli do vedenia Bystričania zásluhou Krišku, ktorý nekrytý prekonal O’Connora strelou pomedzi nohy. Aj prostredná časť napokon skončila nerozhodne. Osem sekúnd pred koncom vystrelil od modrej čiary Nemec a puk sa odrazil od zadného mantinelu rovno pred Hrnku - 1:1. Vrátiť vedenie mohli “baranom” Faško-Rudáš aj Ihnačák, ale stroskotali na O’Connorovi.Na opačnej strane sa v 50. minúte obtočil na vrchu kruhov domáci kanonier Tvrdoň, ale jeho strela iba obtrela pravú žŕdku Gajanovej brány. V 54. minúte sa už skóre menilo a do vedenia išla Nitra. Strelu Mezeia pred bránou tečoval Holešinský - 2:1. Nitru podržal tri minúty pred koncom brankár O’Connor, ktorý vychytal Melchera a definitívu výsledku dal gólom do prázdnej brány Kollár - 3:1. Nitra tak pretrhla vo vzájomnom meraní síl tridsaťzápasovú šnúru Banskej Bystrice bez prehry v riadnom hracom čase.Hokejisti HC 07 Detva zvíťazili v 49. kole Tipos extraligy na ľade HC Košice 3:2. Pred záverečným 50. kolom sa v predstihu stali priamymi postupujúcimi do play off, keďže už s istotou neskončia na horšom ako 6. mieste. "Oceliarov" čaká účasť v predkole vyraďovacej časti, v ktorom sa stretnú s jedným z dvojice HC Nové Zámky/HC 05 Banská Bystrica.Lepší vstup do zápasu mali Košičania. Ich kapitán Chovan našiel v 5. minúte ideálnou prihrávkou voľného Réwaya a ten spomedzi kruhov nezaváhal - 1:0. Potom sa k slovu dostali hráči Detvy, ktorí sa viackrát usadili v útočnom pásme a v 12. minúte vyrovnali. Sýkora využil zmätok v obrane súpera a o regulárnosti jeho dorážky musel rozhodnúť videorozhodca - 1:1. Košičania odolali oslabeniu v 16. minúte, ale pokračujúci tlak vyústil v premiérový extraligový gól Magdolena. Útočník hostí sa ním postaral o výmenu brankárov a Vaya nahradil Riečický. Domáci vyrovnali v presilovke v 18. minúte, keď Réway počkal, kým Chovan zakryje výhľad brankárovi Petríkovi, ktorého následne prestrelil - 2:2.Druhá tretina priniesla viacero vylúčených, ale skóre sa v nej nezmenilo. Nepríjemný moment priniesla 32. minúta, v ktorej obranca hostí Frederik Fekiač inkasoval strelu priamo do tváre. V 37. minúte sa hráči Detvy dostali k 43 sekundovej presilovke o dvoch hráčov, ale Riečického neprekonali.V 42. minúte mohol Frič vrátiť domácim náskok, ale namieril iba do žŕdky Petríkovej bránky. Hostia boli blízko ku gólu v 45. minúte, no Riečický zmaril únik Coxa a efektným zákrokom si poradil aj s dorážkou. Na opačnej strane Réway nepresne zakončil individuálnu akciu. Riečického v 55. minúte dorážkou neprekonal Rymsha, ale napokon sa hostia predsa len radovali. V 58. minúte si Košičania nepostrážili priestor pred bránkou a Klíma zblízka upravil na 2:3.