Zvolenčania zakopli s Liptákmi, mrzia ich chyby a hluchá 2. tretina

prvý zápas predkola play off Tipos extraligy



HKM Zvolen – HK 32 Liptovský Mikuláš 2:3 pp (0:0, 0:2, 2:0 – 0:1)



Góly: 49. Rauhauser (Kašlík, Šiška), 57. Fortin (Zuzin, Gachulinec) – 23. Hraško (Kriška), 30. A. Nauš (Egle), 63. Quince (Egle, Ullman). Rozhodcovia: Crman, Snášel ml. – Orolin, Gegáň, vylúčení: 5:4 na 2 min, presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, 1618 divákov.



Zvolen: Kupsky – Mudrák, C. Hults, Gachulinec, Rauhauser, Hain, Sládok - Lukosevicius, M. Hults, Hecl – R. Bondra, Fortin, Zuzin – Marcinek, Šiška, Kašlík – Kolenič, Gabor, Csányi



Liptovský Mikuláš: Krasikov – Mezovský, Thompson, Ullman, Lalík, F. Fekiač, Hraško – Réway, Quince, Avtsin – Berry, Egle, A. Nauš – Žilka, Kriška, Sukeľ – Nespala, Vankúš, T. Nauš



/stav série: 0:1/

Zvolen 11. marca (TASR) – Hokejisti HK 32 Liptovský Mikuláš zvíťazili v prvom zápase predkola play off Tipos extraligy na ľade HKM Zvolen 3:2 po predĺžení. V sérii hranej na tri víťazné stretnutia sa ujali vedenia 1:0. Druhý zápas medzi týmito tímami je na programe v utorok 12. marca o 18.00 h opäť vo Zvolene.V prvej tretine domáci dvakrát mierili do žŕdky, najprv po teči Šišku a pred prestávkou po koncovke Kašlíka. Skóre sa zmenilo na začiatku druhej časti, keď sa po vyhratom buly Krišku trafil spoza kruhu Exzvolenčan v drese Liptákov Hraško. V polovici stretnutia po nedôraze domáceho Sládka skóroval z dorážky bekhendom Aurel Nauš a bolo 0:2. Domácich to zaskočilo a dlho hľadali recept na Krasikova. Napokon ho po dobrom clonení Šišku prekonal v 49. minúte od modrej Rauhauser. Vyrovnávajúci zásah obstaral necelé štyri minúty pred koncom riadneho hracieho času voľný Fortin z ľavej strany do odkrytej časti bránky. Duel muselo rozhodnúť predĺženie. Domáci sa dopustili prehrešku šiestich hráčov na ľade. Následnú presilovku Liptáci zvládli po delovke Quinceho z vrchnej časti kruhu a tešili sa z výhry.Hokejisti Zvolena v prvom zápase predkola play off Tipos extraligy zaváhali v súboji s Liptovským Mikulášom na domácom ľade. Duel prehrali 2:3 po predĺžení a v sérii hranej na tri víťazstvá prehrávajú 0:1. Hostia pod Pustým hradom viedli 2:0 po góloch v druhej tretine. Zvolenčania v tretej časti síce vyrovnali, no na začiatku predĺženia pykali za prehrešok šiestich hráčov na ľade a inkasovali gól v oslabení.hodnotil hlavnú príčinu prehry tréner Zvolena Jamie Russell. Sklamanie neskrýval ani kapitán Zvolena Jozef Sládok:Zvolenčania sa chcú z prvej prehry v sérii predovšetkým poučiť.dodal obranca Sládok.Liptáci dokázali vyhrať vo Zvolene vôbec prvýkrát v sezóne. Postaral sa o to otváracím gólom obranca Peter Hraško, ktorý dlhé roky pôsobil práve v tíme pod Pustým hradom. Z výhry mal radosť:Prehnané emócie po prvej výhre v sérii chladí aj tréner L. Mikuláša Juraj Faith: