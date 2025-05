Zvolen posilnil americký obranca Wesley, Ryba: Je to pracovitý hráč

Zvolen 26. mája (TASR) - Americký hokejista Josh Wesley sa stal novou posilou klubu HKM Zvolen. Pre dvadsaťdeväťročného obrancu bude angažmán pod Pustým hradom tretím európskym pôsobiskom. Uplynulú sezónu odohral v drese talianskeho tímu HC Pustertal v nadnárodnej ICEHL.



Wesley má na konte 172 zápasov v nižšej zámorskej súťaži AHL. V roku 2014 si ho vo vstupnom drafte do NHL vybral v 4. kole z celkovej 96. pozície klub Carolina Hurricanes, do profiligy však nenazrel. V sezóne 2022/23 si vyskúšal aj českú extraligu v drese Litvínova. „Josh spĺňa požiadavky trénerov, čo sa týka postavy a vyváženosti defenzívnej a ofenzívnej činnosti. Je to pravák a obranca s výbornou strelou. Tréneri od neho očakávajú poctivú defenzívu, tvrdosť v súbojoch a keď sa naskytne príležitosť, tak aj podporu ofenzívy. Je to bývalý spoluhráč Andreja Kudrnu, ktorý nám na neho poskytol výborné referencie. Je to výborný chalan a pracovitý hráč,“ uviedol k novej posile pre klubový web HKM tímový skaut Patrik Ryba.



Wesley pochádza z hokejovej rodiny. Jeho otec Glen odohral v NHL dovedna 1457 zápasov v základnej časti a v roku 2006 získal Stanleyho pohár s Carolinou.