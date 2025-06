Zvolen posilnil kanadský center Kaspick, Ryba: Spĺňa všetky atribúty

Zvolen 2. júna (TASR) - Kanadský hokejista Tanner Kaspick sa stal novou posilou klubu HKM Zvolen. Pre dvadsaťsedemročného útočníka bude angažmán pod Pustým hradom tretím európskym pôsobiskom. Uplynulú sezónu začal v drese talianskeho tímu Asiago Hockey 1935 v nadnárodnej ICEHL a ukončil ju v nemeckej DEL, keď hral za Grizzlys Wolfsburg.



Tannera draftovala v roku 2016 v 4. kole organizácia St. Louis Blues a medzi jeho najväčšie úspechy patrí zlatá medaila z Hlinka Gretzky Cupu v reprezentačnom drese Kanady, titul šampióna WHL a zisk ocenenia WHL Scholastic Player of the Year. Toto ocenenie sa každoročne udeľuje hráčovi, ktorý najlepšie kombinuje vynikajúce výkony na ľade s výnimočnými akademickými výsledkami. Kanadský center odohral viac ako 290 zápasov v nižšej zámorskej súťaži AHL a nazbieral v nich 60 bodov.



„Ide o centra, ktorý podľa našich trénerov spĺňa všetky atribúty, ktoré by center spĺňať mal – či už ide o defenzívne, alebo ofenzívne činnosti. Okrem toho na ľade korčuľuje do takých miest, kde to veľa hráčom nevonia. Na základe jeho dynamického korčuľovania si od neho navyše sľubujú, že sa dokáže presadiť aj bodovo, teda ofenzívne, keďže ide o obojsmerného hráča, ktorý každé striedanie odohrá doslova naplno. Z pohľadu taktiky, štruktúry tímu a hry sa tréneri zhodli, že práve tento typ hráča je pre nás veľmi dôležitý smerom k budúcej sezóne. Nie je síce bežné, aby do Zvolena prichádzali takzvaní nebodoví hráči, ale z hľadiska systému a činností, ktoré tréneri od centra v prvých dvoch formáciách očakávajú, ide o vhodného kandidáta,“ uviedol k novej posile pre klubový web manažér A-mužstva Patrik Ryba.