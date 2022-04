Zvolen postúpil do semifinále play off

HKM Zvolen - HC ´05 Banská Bystrica 3:2 pp (1:1, 1:1, 0:0 – 1:0)



Góly: 16. Diakov (Hain, Saracino), 33. Hain (Zuzin, Kotvan), 76. Saracino (Puliš) – 9. Fossier (Tamáši, Výhonský), 36. Michaud (Berger, Bačík). Rozhodovali: T. Orolin, P. Stano – Valo, Frimmel, vylúčení: 2:1 na 2 min, presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, zmeny: Zvolen od 4. min. bez Kriegera, 4020 divákov.



/konečný stav série: 4:1, HKM Zvolen postúpil do semifinále/



Zvolen: Rahm – Roy, Diakov, Hain, Kotvan, Kubka, Sládok – Osterberg, Krieger, Leskinen – Puliš, Viedenský, Zuzin – T. Török, J. Mikúš, Saracino – Meliško, Marcinek, Csányi



Banská Bystrica: Weninger – Bačik, Björkung, Matej Bača, Kostromitin, Crevier-Morin, Ďatelinka – Výhonský, Tamáši, Kabáč – Melcher, G. Gabor, Fossier – Urbánek, Berger, Michaud

Zvolen 1. apríla (TASR) - Hokejisti majstrovského HKM Zvolen postúpili do semifinále Kaufland play off Tipos extraligy. V piatom stretnutí štvrťfinále zvíťazili doma nad HC´ 05 Banská Bystrica 3:2 po predĺžení a v sérii triumfovali 4:1 na zápasy.Svojho súpera v boji o finále najvyššej slovenskej súťaže spoznajú Zvolenčania v najbližších dňoch. Okrem nich už medzi najlepšie kvarteto postúpil aj víťaz základnej časti bratislavský Slovan.Banskobystričania nastúpili na duel vo Zvolene v oklieštenej zostave, k avizovaným zraneným hráčom pribudol i absentujúci Cardwell, ktorý je v riešení za súboj s Jedličkom v predchádzajúcom zápase. Tento zvolenský útočník je totiž vážnejšie zranený. Hostia spod Urpína s tromi formáciami odolali úvodnému tlaku majstra, keď sa nepresadili Marcinek a Roy. Domácim sa však v štvrtej minúte zranil najproduktívnejší hráč play off Krieger, keď s bolesťou ruky odišiel z ľadu. Bystričania potom nevyužili presilovku, Michaud to skúšal dvakrát zblízka, no napokon sa presadili z brejku, keď Támaši prešiel popri mantineli cez Sládka, nahral Fossierovi a ten sa pred odkrytou bránkou nemýlil – 0:1. Tím spod Pustého hradu následne pritlačil v snahe o vyrovnanie, ale mohol pykať, ak by sa po strele Michauda dostal pred prázdnou svätyňou Rahma k puku Berger. Skoro sa mu to podarilo. V 16. minúte prevaha ´byndziarov´ mala gólovú podobu po strele Haina a dorážke Diakova.Na začiatku druhej tretiny mohli ísť do vedenia Banskobystričania z rýchleho protiútoku, Michaud sa pekne natlačil pred Rahma, ale nevyzrel na neho a neskôr nepochodil ani Björkung. Prevahu mal stále Zvolen a zužitkoval ju v 33. minúte. Voľný Hain z medzikružia prestrelil Weningera, ktorému puk prešiel pomedzi betóny – 2:1. Hostia následne pridali a dostávali sa do šancí. Berger neuspel zblízka a Melcher v úniku, keď bol aj faulovaný Hainom. Následnú presilovku ´barani´ pretavili do vyrovnania na 2:2 tečom Michauda. Záver stredného dejstva patril domácim hokejistom, Osterberg spred bránkového priestoru bekhendom mieril do hornej žŕdky a pri dorážke v dobrej pozícii nedokázal skórovať ani Török.V tretej tretine mal navrch Zvolen, ale nevyužíval príležitosti, do ktorých sa vďaka dobrej defenzíve súpera dostával iba ťažko. Zuzina vychytal v 46. minúte lapačkou Weninger a o malú chvíľu po dobrej práci Marcineka sa pred gólmanom HC ´05 nepresadil Török. Úradujúcemu majstrovi nevyšla ideálne ani prvá presilovka v stretnutí. Po nej mal tlak, no šance sa rodili ťažko. Aj preto duel dospel do predĺženia a v ňom nepremieňali šance domáci hokejisti, najväčšie Osterberg, Viedenský, Török a Meliško. Až prišla 76. minúta, v predbránkovom priestore operoval Saracino a ukončil duel i sériu víťazným gólom na 3:2.