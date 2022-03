Zvolen potrestal bystrické chyby, Krieger s hetrikom vyzdvihol tím

Banská Bystrica 31. marca (TASR) - Hokejisti Zvolena sú jeden zápas od postupu do semifinále Kaufland play off Tipos extraligy. V stredu večer zdolali Banskú Bystricu na jej ľade 6:2 a v sérii hranej na štyri víťazstvá sa ujali vedenia 3:1. V piatok tak môžu v domácom prostredí rozhodnúť.



"V utorok sme to zvládli bojovnosťou a dnes hokejovým umením. Od začiatku sme mali tento štvrtý zápas série pod kontrolou. Odskočili sme na viac než jeden gól a potom sme to iba kontrolovali a výsledok sa dostavil. Napadalo nám to dnes do bránky, predtým sme sa trošku trápili v zakončení. V tomto stretnutí sme šance premenili, za čo sme radi a urobíme všetko, aby sme domáci zápas v piatok zvládli. Chceme hrať podobne, ale musíme dať do hry aj prvky fyzického hokeja. Je dobré sa práve od tohto zápasu odraziť a zopakovať to u nás," zhodnotil stredajšie víťazstvo v Banskej Bystrici asistent trénera Zvolena Andrej Kmeč.



Výraznou mierou prispel k zvolenskému víťazstvu medzi odvekými rivalmi útočník HKM Peter Krieger. Zaknihoval totiž hetrik, podieľal sa tak presne na polovici gólov svojho tímu. "Prišli sme do Banskej Bystrice vyhrať a to sa navyše po mojom hetriku podarilo, čo je skvelé. Dostal som dobré prihrávky od spoluhráčov, mal som aj šťastie. Osobne som dlho nedal hetrik, takže som za to rád. Celkovo sme však podali dobrý tímový výkon. Aj na tribúnach bolo cítiť rivalitu, hrá sa fyzicky a rýchlo, ale je to dobrý hokej, užívame si to. V piatok chceme sériu ukončiť," netajil 28-ročný americký útočník v drese majstra a hrdina stredajšieho duelu.



Banskobystričania ťahali v štvrtom zápase na domácom ľade za kratší koniec. Podobne ako v utorok nevyužívali šance, no tentoraz ich mali oveľa menej. Navyše robili chyby, ktoré obhajca titulu spod Pustého hradu trestal. "Zvolen začal veľmi dobre. Išiel do vedenia a potrestal naše školácke chyby, a to všetky. To by sa nám v takomto zápase nemalo stávať. Škoda toho, lebo atmosféra bola v Banskej Bystrici výborná. Po každom góle nám vliali fanúšikovia energiu, zaslúžili si dnes iný výsledok. Sme teraz v situácii, že v piatok musíme na ľade Zvolena vyhrať, ak chceme pokračovať v sezóne. Musíme sa na to dobre vyspať a pripraviť sa vo štvrtok tak, aby sa v piatok mohlo zrodiť naše víťazstvo," uviedol na pozápasovom brífingu banskobystrický tréner Antti Karhula, pričom si povzdychol nad stratou štyroch hráčov základnej zostavy, o ktorých počas dvoch dní prišiel: "Žiaľ, asi nebudeme môcť použiť Šoltésa, Paukovčeka, Lampera a ani Bubelu. Uvidíme v piatok. Musíme hrať s tými hokejistami, ktorých máme zdravotne v poriadku a sú plne k dispozícii."