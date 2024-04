Zvolen v novej sezóne povedie Čech Martin Štrba

Zvolen 5. apríla (TASR) - Hokejový klub HKM Zvolen v nasledujúcej sezóne povedie Čech Martin Štrba. Štyridsaťosemročný tréner naposledy pôsobil v Humennom.



"Sezóna sa pre HKM skončila len minulý týždeň, ale vedenie už usilovne pracuje na tvorbe nového kádra pre sezónu 2024/25. Jednou z najdôležitejších a najťažších úloh bolo stabilizovanie trénerského postu, ktoré je už dnes definitívne vyriešené. HKM Zvolen povedie ako hlavný tréner Martin Štrba," napísal klub na svojej oficiálnej stránke.



V prebiehajúcej sezóne sa vo Zvolene na pozícii hlavného trénera vystriedala až trojica trénerov. Po tom, čo z funkcií odstúpili Peter Oremus s Andrejom Kmečom a tím krátko viedol Norbert Javorčík, priviedlo vedenie klubu Jamieho Russella. Zvolen zdolal v baráži o play off Mikuláš 3:2 na zápasy, no následne podľahol vo štvrťfinále Michalovciam 1:4.



Skúsený český tréner Štrba by mal priniesť nový impulz do kabíny. Hráčsku kariéru odohral takmer celú v ČR, až na dva krátke angažmány v Rusku a na Slovensku práve vo Zvolene. Ako útočník si v drese HKM pripísal 31 bodov v 41 zápasoch. Trénerskú kariéru začal v Českých Budějoviciach, kde pôsobil šesť sezón ako asistent trénera pri junioroch aj A-tíme. Pozíciu hlavného kouča medzi dospelými si prvýkrát vyskúšal v sezóne 2018/19, keď viedol Pirátov Chomutov v druhej českej súťaži. Neskôr pôsobil v pražskej Slávii, Baníku Sokolov a Prostějove, odkiaľ sa presunul v novembri minulého roka do HC 19 Humenné.