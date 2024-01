Zvolen pracuje na príchode nového kouča a odmieta ekonomické problémy

Zvolen 16. januára (TASR) - Hokejisti HKM Zvolen sa nachádzajú v hernej i výsledkovej kríze. Prvým impulzom na zmenu k lepšiemu mala byť výmena dvojice Peter Oremus a Andrej Kmeč za dočasného kouča Norberta Javorčíka. Vedenie účastníka Tipos extraligy však nepovažuje mierne zlepšenie za dostatočné, a preto intenzívne pracuje na angažovaní nového kormidelníka.



"S príchodom Norberta Javorčíka na lavičku prišlo k miernemu zlepšeniu, avšak herná a výsledková kríza, ktorá začala ešte pod starým trénerským vedením, pokračuje aj naďalej. Nový impulz nie je dostatočný, preto je klub pripravený pristúpiť k ďalším zmenám. Uvedomujeme si vážnosť situácie a uplynulé tri týždne bola snaha o získanie nového trénera intenzívna. Prebehli rokovania s viacerými možnými kandidátmi, no k dohode neprišlo, a to z viacerých dôvodov. Nikdy to neboli financie, ale rôzne iné príčiny. Možno povedať, že rokovania pokračujú. Veríme, že v najbližších dňoch bude dohoda s novou posilou na trénerský post dotiahnutá do úspešného konca," uviedol v súčasnosti siedmy klub tabuľky na oficiálnej webovej stránke.



Okrem trénerskej výmeny reagovali Zvolenčania aj hráčskymi zmenami. Príchod lotyšského útočníka Nikolajsa Jelisejevsa a odchod Kanaďana Chrisa Langkowa zrejme budú nasledovať ďalšie pohyby v kádri. "Aj tu musíme opakovať, že klubu situácia nie je ľahostajná a počas celého obdobia sleduje hráčsky trh, na ktorom je ale aktuálne veľmi ťažké nájsť hráčov spĺňajúcich vysoké štandardy HKM. Generálny manažér Ladislav Čierny pracuje naplno a aktuálny plán je priviesť pred prestupovou uzávierkou ešte dvoch alebo troch ´importov´. Ďalšou z možností sú aj výmeny niektorých slovenských hráčov do iných extraligových klubov. Všetko s jediným cieľom, pripraviť mužstvo na najdôležitejšiu časť sezóny, ktorou je play off," napísalo vedenie zvolenského klubu vo vyhlásení.



Zvolenčania zároveň dôrazne odmietli špekulácie o tom, že by mal klub ekonomické problémy. "Do dnešného dňa máme uhradených sto percent záväzkov voči hráčom, trénerom a všetkým členom realizačného tímu, ako aj voči všetkým zamestnancom HKM. Je pravda, že vzhľadom k výpadku príjmov na prevádzku zo strany mesta nám vzniká dlh voči niektorým dodávateľom, ktorí však vedia o našom dočasnom probléme a sú ochotní určitú dobu s úhradou počkať," povedal o ekonomickej situácii prezident klubu Dušan Mráz.