Zvolen predĺžil zmluvy s trénerskou dvojicou Mikula a Skokan

Zvolen 17. apríla (TASR) - Vedenie HKM Zvolen sa dohodlo na predĺžení spolupráce s trénerskou dvojicou Peter Mikula a Dávid Skokan, ktorá sa výrazne podpísala pod úspešnú druhú polovicu sezóny 2024/2025. Skúsený kouč Mikula a jeho mladší kolega Skokan prevzali tím 27. decembra 2024 pred domácim derby proti Banskej Bystrici, v ktorom „rytieri“ zvíťazili jednoznačne 6:1 a symbolicky tak odštartovali cestu do semifinále.



V čase ich nástupu sa tím nachádzal v náročnej situácii. Zvolenčania mali za sebou päť prehier, nefungujúcu obranu a najmä boli psychicky zlomení po viacerých tesných prehrách o gól. Trénerom sa však podarilo mužstvo stabilizovať, vrátiť mu energiu, poriadok a predovšetkým víťaznú mentalitu. To najdôležitejšie prišlo vo vyraďovacej časti. Mužstvo sa napriek 10. miestu po základnej časti dokázalo zmobilizovať, vyradilo Slovana Bratislava, ako aj víťaza základnej časti zo Spišskej Novej Vsi.



„Mikula, ktorý má s HKM Zvolen bohatú minulosť vrátane majstrovského titulu z roku 2013, potvrdil svoje trénerské majstrovstvo. Veľkú zásluhu na úspechu mal aj nováčik na striedačke Dávid Skokan. Pre 36-ročného rodáka z Popradu išlo o premiérovú sezónu v seniorskom hokeji v pozícii trénera, ktorú zvládol s vysokou dávkou profesionality a energie. V klube bude pokračovať aj ich trénerský kolega Maximilian Bača, ktorý bude aj v novej sezóne zodpovedný za prípravu brankárov. HKM si vysoko cení prácu celého trénerského štábu a s dôverou v jeho schopnosti vstupuje do novej sezóny s cieľom pokračovať v nastolenom trende a budovať na silných základoch, ktoré položil v závere uplynulej sezóny,“ uviedol klub na svojom webe.