Zvolen prehral proti Nitre v 30. kole, rozhodol Buček

Tipos extraliga - 30. kolo:



HKM Zvolen – HK Nitra 4:5 pp a sn (2:1, 0:1, 2:2 – 0:0, 0:1)



Góly: 6. Kudrna (Olson), 13. Marcinek (R. Bondra, Halbert), 41. Estephan, 58. R. Bondra (Marcinek, Zuzin) – 9. Cotton (Buček), 27. Buček (Gill, B. Ritchie), 47. B. Ritchie (Auk, Green), 52. Bajtek (Bubela, Hrnka), rozh. nájazd Buček. Rozhodovali: Kocúr, Žák - Frimmel, Stanzel, vylúčení: 6:6 na 2 min, presilovky a oslabenia: 0:0, 3169 divákov.



Zvolen: Kantor – Halbert, Bindulis, Robertson, Sládok, Beňo, D. Stránský, Kobolka – Kudrna, Olson, M. Hecl – Macek, Estephan, Andrusiak – Marcinek, Zuzin, R. Bondra – A. Barcík, V. Fekiač, Senčák – Podkonický



Nitra: Aittokallio – Green, Matej Bača, Cotton, Mezei, Vitáloš, Auk, Lisý – Lacka, Čederle, Jackson – B. Ritchie, Gill, Buček – Hrnka, Bubela, Bajtek – Bačo, T. Chrenko, A. Nemec

Zvolen 22. decembra (TASR) - Hokejisti HKM Zvolen prehrali v Tipos extralige štvrtý duel v rade. V nedeľnom zápase 30. kola podľahli doma Nitre 4:5 po samostatných nájazdoch. Jediný úspešný exekútor v nájazdovom rozstrele bol útočník hostí Samuel Buček.Domáci sa ujali vedenia po individuálnej akcii Kudrnu, lenže hostia šťastne odpovedali, keď Cotton spoza bránky nahadzoval puk pred ňu a zvolenský bek Robertson ho stečoval za vlastného brnakára. Tím spod Pustého hradu išiel znovu do vedenia švihom Marcineka, no Nitra v druhej tretine odpovedala Bučekom. V 51 sekunde tretej tretiny potrestal chybu Aittokallia Estephan, lenže mužstvo spod Zobora dokázalo otočiť stav z 3:2 na 3:4 po góloch Ritchieho a Bajteka. Zvolenčania dokázali vyrovnať Bondrom a poslali duel do predĺženia. V ňom sa nik nepresadil, takže rozhodli až nájazdy, v ktorých sa presadil iba Buček v šiestej sérii.