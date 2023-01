Zvolen prehral so Spišskou Novou Vsou 0:2 a padol tretíkrát za sebou

33. kolo TEL:



HKM Zvolen – HK Grotto Spišská Nová Ves 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)



Góly: 33. Giľák (Beaudry, Myklucha), 49. Giľák (Miklucha, Verbeek) Rozhodovali: T. Orolin, Jobbágy – Knižka, Vyšný, vylúčení na 2 min: 5:5, presilovky: 0:0, oslabenia: 0:0, 2078 divákov



Zvolen: Trenčan – Messner, Hain, Mudrák, Hanna, Kubka, Hraško, S. Barcík - Jedlička, Langkow, R. Bondra – Sideroff, Huntebrinker, M. Hecl – Stupka, Šiška, Zuzin - Kolenič, Marcinek, Csányi



Spišská Nová Ves: Melicherčík – Romaňák, Beaudry, Malina, Ališauskas, Ordzovenský, Ulander – Kerbashian, Nellis, Vandas – Majdan, Réway, Rapáč – Verbeek, Myklucha, Giľák – Džugan, Bortňák, Belluš



Zvolen 27. januára (TASR) - Hokejisti Zvolena podľahli v 33. kole Tipos extraligy na svojom ľade Spišskej Novej Vsi 0:2 a zaknihovali tak tretiu prehru v rade. Súper zo Spiša pretrhol trojzápasovú šnúru prehier a brankár Melicherčík zaznamenal druhé čisté konto v sezóne, obe proti Zvolenu.Korčuliarsky lepší a aktívnejší hostia išli do vedenia v 33. minúte Giľákom po presnej koncovke bez prípravy z kruhu. Na začiatku tretej tretiny mieril Verbeek pred odkrytou bránkou do žŕdky, no presnejší bol opäť jeho spoluhráč Giľák, keď premenil únik a zvýšil na 0:2. Domáci sa už na odpoveď nezmohli.