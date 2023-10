Zvolen prehral v Poprade 2:3 sn, ale vrátil sa na čelo tabuľky

Tipos extraliga – 10. kolo:



HK Poprad – HKM Zvolen 3:2 pp a sn (0:1, 1:0, 1:1 - 0:0, 1:0)



Góly: 25. Kukuča (Kundrik), 44. Coulter (Dmowski, Kotvan), rozh. nájazd Peresunko – 12. Kašlík (M. Hults), 55. C. Hults (Kašlík). Rozhodovali: Fridrich, Goga – Orolin, Jurčiak, vylúčení: 0:3 na 2 min, presilovky a oslabenia: 0:0.



Poprad: Vay – Betker, McFadden, Turan, Kotvan, Česánek, Brejčák, Drgoň – Gerlach, Coulter, Dmowski – Kukuča, Mlynarovič, Kundrik – Svitana, Urbánek, Jendek – Peresunko, Suchý, Šotek



Zvolen: Kupsky – Hain, Sládok, Čulík, C. Hults, Kubka, Rauhauser, Haborák – Šiška, Langkow, Bondra – Kašlík, M. Hults, Mucha – Marcinek, Viedenský, Zuzin – Kolenič, Fekiač, Csányi

Poprad 15. októbra (TASR) - Hokejisti Zvolena prehrali v 10. kole Tipos extraligy na ľade Popradu 2:3 po nájazdovom rozstrele, ale vrátili sa na čelo tabuľky. Rozhodujúci gól strelil v štvrtej sérii ukrajinský útočník Oleksandr Peresunko. Hostia majú rovnaký počet 22 bodov ako druhá Spišská Nová Ves, no majú lepšie skóre i vzájomný zápas.Domáci vstúpili do duelu aktívnejšie, ale skóre otvoril Zvolen. V 12. minúte Mitch Hults prihral Matejovi Kašlíkovi, ktorý prekonal brankára Adama Vaya. "Kamzíci" v prostrednej časti vyrovnali, keď Peter Kundrik využil chybu hostí, prenikol po ľavej strane a pred bránkou našiel úplného voľného Andreja Kukuču. V tretej dostal domácich do vedenia Tyler Coulter, ktorý dosiahol prvý gól v drese Popradu. Zvolenčania však v 55. minúte vyrovnali vďaka Coleovi Hultsovi. V nájazdoch sa presadili na domácej strane Max Gerlach a Peresunko, za hostí len kapitán Peter Zuzin.V drese Popradu nenastúpil útočník Tomáš Záborský, ktorý v piatkovom zápase na ľade Slovana Bratislava utrpel otras mozgu.