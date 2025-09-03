< sekcia Šport
Zvolen prehral v poslednom prípravnom zápase v Č. Budějoviciach 4:8
V ôsmich prípravných stretnutiach dosiahli bilanciu päť víťazstiev, tri prehry.
Autor TASR
České Budějovice 3. septembra (TASR) - Hokejisti HKM Zvolen prehrali vo svojom poslednom prípravnom zápase pred novou sezónou Tipsport ligy na ľade českého extraligistu Banes Motor České Budějovice 4:8. V ôsmich prípravných stretnutiach dosiahli bilanciu päť víťazstiev, tri prehry.
Tipsport liga, príprava:
Banes Motor České Budějovice - HKM Zvolen 8:4 (3:1, 2:1, 3:2)
Góly Zvolena: 16. a 43. Zuzin, 28. Macek, 55. Marcinek
