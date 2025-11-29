< sekcia Šport
Zvolen prelomil negatívnu sériu s Bystricou, Handzuš v sieni slávy
Zvolenčania v troch predchádzajúcich dueloch vrátane prípravného vysoko prehrali s Banskou Bystricou, takže aspoň čiastočne odčinili nepriaznivé výsledky.
Autor TASR
Banská Bystrica 29. novembra (TASR) – Hokejisti Zvolena po prvýkrát v sezóne dokázali pokoriť v derby svojho rivala z Banskej Bystrice. Na jeho ľade zvíťazili 4:0 a prehupli sa cez neho v nabitej tabuľke Tipsport ligy na šieste miesto.
Kľúčom k úspechu bola v piatok večer v 23. kole dobrá defenzíva 'rytierov' spod Pustého hradu na čele s brankárom Pavlom Kantorom, ktorý si pripísal na svoje konto ďalšiu nulu. Po zápase tak neskrýval spokojnosť: „Sme radi aj za fanúšikov, pre ktorých to bol výnimočný zápas. Panuje spokojnosť, vyšlo nám všetko, výborne sme odohrali oslabenia. Bystrica mala za stavu 0:2 v tretej tretine štvorminútovú presilovku a my sme ju nepustili skoro k žiadnej strele. To bol veľmi dôležitý faktor. Z našej strany to bol taký trpezlivý výkon, bodaj by sme taký podávali stále. Ja som sa snažil v bránke robiť čo najlepšiu robotu. Pripravoval sa na tento zápas s čistou hlavou, na negatívnu sériu s Bystricou z predchádzajúcich zápasov som vôbec nemyslel.“
Zvolenčania v troch predchádzajúcich dueloch vrátane prípravného vysoko prehrali s Banskou Bystricou, takže aspoň čiastočne odčinili nepriaznivé výsledky. Tím spod Urpína prežíva výsledkovú krízu po prekonanej viróze, ktorá skolila 13 hráčov uplynulý víkend. „Odišla nám šťastena. Myslím si, že sme neodohrali až taký zlý zápas ako to vyzerá. Škoda, teraz sa trápime v koncovke, musíme to nejako zlomiť. V každej sezóne sú nejaké obdobia kedy sa mužstvu darí viac a kedy menej, takže musíme sa nejako cez to prekusnúť, prebojovať a chytiť naspäť fazónu. Snažíme sa byť pozitívni, polovica sezóny je ešte pred nami, takže v kabíne nie je panika. Myslím si, že ak budeme pokračovať v dôslednej hre a naplno, tak nám to začne padať a karta sa obráti. Musíme sa zomknúť, hrať jednoduchšie, viac sa tlačiť do bránky a určite sa to prelomí,“ vyjadril sa k štvrtej prehre za sebou útočník Banskobystričanov Dávid Šoltés.
Ešte pred zápasom zaviedol klub z Banskej Bystrice novinku v podobe Siene slávy. Menoval do nej dvoch bývalých hráčov, ale už aj trénerov a manažérov. Prvým bol Františkek Javůrek in memoriam, ktorý hral za ŠK Banská Bystrica a vybojoval kvalifikáciu o postup do I. ligy ČSR. Zároveň bol spolurealizátorom stavby Zimného štadióna a v rokoch 1970–1980 pôsobil ako jeho správca. Druhým je Michal Handzuš, legenda modernej éry slovenského hokeja, ktorý sa hrdí titulom majstra sveta so slovenskou reprezentáciou, víťazstvom Stanley Cupu s Chicago Blackhawks a titulom majstra Slovenska v banskobystrickom drese v sezóne 2016/2017. „Táto tradícia je v iných kluboch bežná a je super, že tu v Banskej Bystrici tiež začala. Som možno prvý, ale určite nebudem posledný. Je tu vynikajúca história hráčov, ktorí sa tu vychovali a hrali vo svete. Takže sa to tam naplní, viacerí si to zaslúžia. Ja to beriem ako jedno z najväčších individuálnych ocenení za svoju kariéru. Je to nielen za niečo, že som hral v Banskej Bystrici ale aj čo som dokázal inde. Je to veľká pocta. Bolo príjemné sem prísť a oživiť si krásne spomienky na detstvo, historický postup do najvyššej súťaže, keď ma v Bystrici vytiahli k mužom v mladom veku. A potom môj posledný zápas, v ktorom sme zavŕšili prvý historický majstrovský titul pre Banskú Bystricu,“ uviedol k novému oceneniu na klubovej úrovni Michal Handzuš.
Kľúčom k úspechu bola v piatok večer v 23. kole dobrá defenzíva 'rytierov' spod Pustého hradu na čele s brankárom Pavlom Kantorom, ktorý si pripísal na svoje konto ďalšiu nulu. Po zápase tak neskrýval spokojnosť: „Sme radi aj za fanúšikov, pre ktorých to bol výnimočný zápas. Panuje spokojnosť, vyšlo nám všetko, výborne sme odohrali oslabenia. Bystrica mala za stavu 0:2 v tretej tretine štvorminútovú presilovku a my sme ju nepustili skoro k žiadnej strele. To bol veľmi dôležitý faktor. Z našej strany to bol taký trpezlivý výkon, bodaj by sme taký podávali stále. Ja som sa snažil v bránke robiť čo najlepšiu robotu. Pripravoval sa na tento zápas s čistou hlavou, na negatívnu sériu s Bystricou z predchádzajúcich zápasov som vôbec nemyslel.“
Zvolenčania v troch predchádzajúcich dueloch vrátane prípravného vysoko prehrali s Banskou Bystricou, takže aspoň čiastočne odčinili nepriaznivé výsledky. Tím spod Urpína prežíva výsledkovú krízu po prekonanej viróze, ktorá skolila 13 hráčov uplynulý víkend. „Odišla nám šťastena. Myslím si, že sme neodohrali až taký zlý zápas ako to vyzerá. Škoda, teraz sa trápime v koncovke, musíme to nejako zlomiť. V každej sezóne sú nejaké obdobia kedy sa mužstvu darí viac a kedy menej, takže musíme sa nejako cez to prekusnúť, prebojovať a chytiť naspäť fazónu. Snažíme sa byť pozitívni, polovica sezóny je ešte pred nami, takže v kabíne nie je panika. Myslím si, že ak budeme pokračovať v dôslednej hre a naplno, tak nám to začne padať a karta sa obráti. Musíme sa zomknúť, hrať jednoduchšie, viac sa tlačiť do bránky a určite sa to prelomí,“ vyjadril sa k štvrtej prehre za sebou útočník Banskobystričanov Dávid Šoltés.
Ešte pred zápasom zaviedol klub z Banskej Bystrice novinku v podobe Siene slávy. Menoval do nej dvoch bývalých hráčov, ale už aj trénerov a manažérov. Prvým bol Františkek Javůrek in memoriam, ktorý hral za ŠK Banská Bystrica a vybojoval kvalifikáciu o postup do I. ligy ČSR. Zároveň bol spolurealizátorom stavby Zimného štadióna a v rokoch 1970–1980 pôsobil ako jeho správca. Druhým je Michal Handzuš, legenda modernej éry slovenského hokeja, ktorý sa hrdí titulom majstra sveta so slovenskou reprezentáciou, víťazstvom Stanley Cupu s Chicago Blackhawks a titulom majstra Slovenska v banskobystrickom drese v sezóne 2016/2017. „Táto tradícia je v iných kluboch bežná a je super, že tu v Banskej Bystrici tiež začala. Som možno prvý, ale určite nebudem posledný. Je tu vynikajúca história hráčov, ktorí sa tu vychovali a hrali vo svete. Takže sa to tam naplní, viacerí si to zaslúžia. Ja to beriem ako jedno z najväčších individuálnych ocenení za svoju kariéru. Je to nielen za niečo, že som hral v Banskej Bystrici ale aj čo som dokázal inde. Je to veľká pocta. Bolo príjemné sem prísť a oživiť si krásne spomienky na detstvo, historický postup do najvyššej súťaže, keď ma v Bystrici vytiahli k mužom v mladom veku. A potom môj posledný zápas, v ktorom sme zavŕšili prvý historický majstrovský titul pre Banskú Bystricu,“ uviedol k novému oceneniu na klubovej úrovni Michal Handzuš.