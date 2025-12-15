< sekcia Šport
Zvolen prelomil smolu, prebudil sa aj kapitán Zuzin
Zuzin sa vrátil do zvolenskej zostavy po zranení iba pred týždňom a odohral tri stretnutia.
Autor TASR
Banská Bystrica (TASR) - Hokejisti Zvolena prelomili štvorzápasovú sériu prehier. V nedeľnom pohronskom derby ligy zvíťazili na ľade Banskej Bystrice 5:2, keď sa dvoma gólmi blysli až dvaja útočníci spod Pustého hradu.
Pokým Patrik Marcinek využil dva úniky, tak Peter Zuzin strieľal prudko a presne z kruhu a z uhla. Presadil sa po dlhej pauze, naposledy skóroval ešte 10. októbra v Poprade. „Verím, že moje dva góly mi dodajú sebavedomie, to mi chýbalo, poviem to na rovinu. Takže 'góliky' ma potešili, po nich sa hráč cíti predsa len taký istejší na ľade i na puku,“ reagoval na svoje dva presné zásahy Zuzin a k výhre na ľade Banskej Bystrice po predchádzajúcich štyroch prehrách uviedol: „Potrebovali sme toto víťazstvo a ešte lepšie bude, ak naň nadviažeme. Hlavne, aby sa zlepšila naša kombinačná hra a efektivita. V Bystrici sa nám podarilo streliť päť gólov, odohrali sme dobrý zápas. Musíme si z neho zobrať pozitíva a ďalej na sebe pracovať.“
Zuzin sa vrátil do zvolenskej zostavy po zranení iba pred týždňom a odohral tri stretnutia. Do štatistík sa mohol v nervóznom závere súboja pod Urpínom zapísať aj bitkou na ľade. „Som rád, že v závere duelu sa ma chalani zastali, keď tam hrozila zbytočná bitka. To nie je moja parketa biť sa. Bolo to tam rozohrané jeden na jedného, dosť vyburcované, no chalani odviedli parádnu robotu a zastali sa ma. Aj týmto sme ukázali tímovosť a môžeme sa takto ešte viac zomknúť,“ konštatoval 35-ročný hráč.
Zvolenčania potrebovali v predchádzajúcich zápasoch na jeden gól približne tridsať striel, pod Urpínom im to tak nečakane padalo. Naopak Banskobystričania tentoraz pohoreli v koncovke, nepremieňali totiž ani vyložené šance. „Myslím si, že úvod zápasu sme nemali dobrý, ale bol stav 1:1, nebolo to až také zlé. Inkasovali sme však sekundu pred koncom prvej tretiny, čo nám nepomohlo do ďalšieho priebehu zápasu. Na začiatku druhej časti inkasujeme po ďalšej chybe, no mali sme následne veľa šancí na to, aby sme zápas otočili. Paradoxne, súper skoro každú jednu šancu využil. Aj také zápasy sú,“ povzdychol si bystrický útočník Michal Kabáč.
Priznal, že pod prehru sa mohol podpísať aj nezvládnutý sobotňajší duel v Žiline, v ktorom „barani“ viedli 4:0, ale napokon „vlkom“ podľahli v samostatných nájazdoch. „To, že sme neudržali stav 4:0 v Žiline asi zanechalo nejaké stopy. Nám neostáva nič iné ako sa pozviechať, keďže nás cez týždeň čakajú ďalšie tri dôležité zápasy. Na túto prehru treba čím skôr nemyslieť,“ dodal Kabáč.
Pokým Patrik Marcinek využil dva úniky, tak Peter Zuzin strieľal prudko a presne z kruhu a z uhla. Presadil sa po dlhej pauze, naposledy skóroval ešte 10. októbra v Poprade. „Verím, že moje dva góly mi dodajú sebavedomie, to mi chýbalo, poviem to na rovinu. Takže 'góliky' ma potešili, po nich sa hráč cíti predsa len taký istejší na ľade i na puku,“ reagoval na svoje dva presné zásahy Zuzin a k výhre na ľade Banskej Bystrice po predchádzajúcich štyroch prehrách uviedol: „Potrebovali sme toto víťazstvo a ešte lepšie bude, ak naň nadviažeme. Hlavne, aby sa zlepšila naša kombinačná hra a efektivita. V Bystrici sa nám podarilo streliť päť gólov, odohrali sme dobrý zápas. Musíme si z neho zobrať pozitíva a ďalej na sebe pracovať.“
Zuzin sa vrátil do zvolenskej zostavy po zranení iba pred týždňom a odohral tri stretnutia. Do štatistík sa mohol v nervóznom závere súboja pod Urpínom zapísať aj bitkou na ľade. „Som rád, že v závere duelu sa ma chalani zastali, keď tam hrozila zbytočná bitka. To nie je moja parketa biť sa. Bolo to tam rozohrané jeden na jedného, dosť vyburcované, no chalani odviedli parádnu robotu a zastali sa ma. Aj týmto sme ukázali tímovosť a môžeme sa takto ešte viac zomknúť,“ konštatoval 35-ročný hráč.
Zvolenčania potrebovali v predchádzajúcich zápasoch na jeden gól približne tridsať striel, pod Urpínom im to tak nečakane padalo. Naopak Banskobystričania tentoraz pohoreli v koncovke, nepremieňali totiž ani vyložené šance. „Myslím si, že úvod zápasu sme nemali dobrý, ale bol stav 1:1, nebolo to až také zlé. Inkasovali sme však sekundu pred koncom prvej tretiny, čo nám nepomohlo do ďalšieho priebehu zápasu. Na začiatku druhej časti inkasujeme po ďalšej chybe, no mali sme následne veľa šancí na to, aby sme zápas otočili. Paradoxne, súper skoro každú jednu šancu využil. Aj také zápasy sú,“ povzdychol si bystrický útočník Michal Kabáč.
Priznal, že pod prehru sa mohol podpísať aj nezvládnutý sobotňajší duel v Žiline, v ktorom „barani“ viedli 4:0, ale napokon „vlkom“ podľahli v samostatných nájazdoch. „To, že sme neudržali stav 4:0 v Žiline asi zanechalo nejaké stopy. Nám neostáva nič iné ako sa pozviechať, keďže nás cez týždeň čakajú ďalšie tri dôležité zápasy. Na túto prehru treba čím skôr nemyslieť,“ dodal Kabáč.