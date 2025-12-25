< sekcia Šport
Zvolen prepustil Mikulu a za hlavného trénera menoval Stavjaňu
Trénerský príbeh Mikulu sa začal koncom 80. rokov. Jeho prvé kroky viedli k mládežníckym kategóriám HKM Zvolen.
Autor TASR
Zvolen 25. decembra (TASR) - HKM HKM Zvolen vo štvrtok pristúpil k zmene na poste hlavného trénera. Vedenie deviateho tímu tabuľky hokejovej Tipsport ligy sa dohodlo na ukončení spolupráce s Petrom Mikulom a novým kormidelníkom sa stal Antonín Stavjaňa. Ten sa k mužstvu z osobných dôvodov pripojí 29. decembra. Najbližšie zápasy a to 26. decembra proti Banskej Bystrici a 28. decembra proti Slovanu povedie Garip Saliji, ktorému na striedačke vypomôže Janis Andersons.
„Sú rozhodnutia, ktoré sa nerobia ľahko. Nie preto, že by boli nesprávne, ale preto, že sa dotýkajú ľudí, ktorí v našom klube odviedli neuveriteľný kus práce. A práve takýto moment dnes nastal v HKM Zvolen. Takéto rozhodnutia sú vždy ťažké, obzvlášť v prípade človeka, ktorý tu bol vždy, keď ho klub potreboval. Po dlhých rozhovoroch a snahách pomôcť mužstvu dosahovať požadované výsledky dnes spoločne s trénerom došlo k zhode o potrebe nového impulzu pre celú organizáciu, a tak sa vedenie klubu dohodlo na ukončení spolupráce s hlavným trénerom Petrom Mikulom. Mužom, ktorého meno je navždy hlboko zapísané v histórii zvolenského hokeja. Trénerom, ktorého Zvolen formoval a ktorý sa klubu odvďačil úspechmi na najvyššej úrovni,“ uviedol klub na oficiálnom webe.
Trénerský príbeh Mikulu sa začal koncom 80. rokov. Jeho prvé kroky viedli k mládežníckym kategóriám HKM Zvolen. V sezóne 1995/96 sa pripojil k A-mužstvu v pozícii asistenta trénera a v tejto role pôsobil osem sezón. Historicky prvú medailu získal Zvolen v sezóne 1999/00, keď vo finále podľahol Slovanu Bratislava. O rok neskôr prišiel prvý majstrovský titul v histórii klubu, nasledovalo ďalšie striebro v ročníku 2001/02 a bronz v sezóne 2002/03. Po krátkom pôsobení v Žiline sa Mikula vrátil späť už v úlohe hlavného trénera. V sezóne 2005/06 doviedol Zvolen k piatemu miestu v extralige. Následne sa opäť venoval práci s mládežníckymi tímami HKM. Vrchol však prišiel po jeho návrate počas sezóny 2011/12, keď prijal ponuku hlavného trénera. Mikula mužstvo stabilizoval a položil základy úspechu, ktorý vyvrcholil v ročníku 2012/13. Zvolen vtedy pod jeho vedením ovládol extraligu a získal druhý majstrovský titul v histórii klubu. Za tento úspech získal aj individuálne ocenenie Zlatý puk pre najlepšieho trénera sezóny.
Teraz už sedemdesiatjedenročný tréner sa k HKM pripojil opäť vo februári 2017, keď sa stal súčasťou realizačného tímu po boku Milana Staša a Andreja Podkonického. Po skončení sezóny sa vedenie klubu rozhodlo predĺžiť s ním spoluprácu a ročník 2017/18 už absolvoval ako hlavný tréner. Svoje zrejme posledné pôsobenie na lavičke absolvoval od sezóny 2024/25, keď sa 27. decembra 2024 opäť stal hlavným trénerom A-mužstva. Na jar 2025 sa s tímom postaral o historický moment, keď v predkole vyradil Slovan Bratislava, ktorý sa prvýkrát v histórii nedostal do play off. Následne zdolal aj víťaza základnej časti zo Spišskej Novej Vsi pomerom 4:2 na zápasy a v semifinále vzdoroval neskoršiemu majstrovi z Košíc. Konečné štvrté miesto znamenalo úspech a záchranu sezóny.
V tej prebiehajúcej patrí Zvolenu až deviata priečka, pričom po 31 zápasoch má len dvojbodový náskok na jedenástu Spišskú Novú Ves, ktorá má duel k dobru.
