Zvolen proti B. Bystrici po deviatich rokoch, favorit je HKM

Vzájomná bilancia zápasov v prebiehajúcej sezóne z pohľadu Zvolena: 4:3 sn, 5:4 pp, 4:0 (v), 3:2 sn, 1:0 (v), 3:4 sn (v)



Zvolen - Banská Bystrica v play off:



štvrťfinále 2010/2011: 3:4 na zápasy

štvrťfinále 2012/2013: 4:1 na zápasy



Kompletný program štvrťfinálovej série:



1. zápas, piatok, 25. marca: Zvolen - Banská Bystrica /18.00/

2. zápas, sobota, 26. marca: Zvolen - Banská Bystrica /18.00/

3. zápas, utorok, 29. marca: Banská Bystrica - Zvolen /18.00/

4. zápas, streda, 30. marca: Banská Bystrica - Zvolen /18.30/

5. zápas, piatok, 1. apríla: Zvolen - Banská Bystrica /18.00/

6. zápas, nedeľa, 3. apríla: Banská Bystrica - Zvolen /18.00/

7. zápas, utorok, 5. apríla, Zvolen - Banská Bystrica /18.00/

Zvolen/Banská Bystrica 24. marca (TASR) - Tretíkrát v histórii slovenskej extraligy sa vo vyraďovacích bojoch stretnú tímy Zvolena a Banskej Bystrice. Vzhľadom na tabuľkové postavenie v základnej časti aj vzájomné zápasy v nej sú v pozícii favorita Zvolenčania. Derby nemáva favorita, čísla však hovoria pre úradujúceho majstra.Zvolenčania zdolali Banskú Bystricu v piatich zo šiestich vzájomných zápasov v dlhodobej časti. Svoju dlhodobú víťaznú sériu nad týmto súperom natiahli na 11 stretnutí, pričom "barani" ju ukončili až víťazstvom 4:3 po samostatných nájazdoch v zatiaľ poslednom meraní síl. Šesť duelov v ZČ prinieslo gólové skóre 20:13 v prospech HKM, ktorý na víťazstvá vyhral 5:1 a na získané body 13:5. Zvolenčania obsadili so ziskom 100 bodov 2. miesto za Slovanom Bratislava, pričom až do záverečného kola boli v hre o víťazstvo v ZČ.Barani nazbierali 69 bodov, skončili na 8. mieste a museli hrať predkolo. V ňom boli proti Dukle Trenčín v pozícii mierneho favorita. Následne ju aj potvrdili a do štvrťfinále postúpili po víťazstve 3:1 na zápasy. V histórii slovenskej extraligy pôjde o tretiu konfrontáciu tradičných stredoslovenských rivalov. Aj tretíkrát k nej dôjde vo štvrťfinále. V ročníku 2010/2011 uspeli Banskobystričania po víťazstve 4:3 na zápasy, hoci v nej po prvých dvoch domácich zápasoch prehrávali 0:2. Séria sa vyznačovala nevýhodou domáceho prostredia, keďže prvých šesť zápasov sa skončilo víťazstvom hosťujúceho tímu. Zlomili to až Banskobystričania víťazstvom 2:1 v rozhodujúcom siedmom stretnutí. Druhá play off konfrontácia Zvolena s Banskou Bystricou prišla v ročníku 2012/2013. Zvolen vtedy v pozícii víťaza základnej časti narazil na jej ôsmy tím, ktorý zdolal 4:1, hoci prehrával 0:1. V oboch doterajších konfrontáciách tak platilo, že sériu vyhral ten tím, ktorý prehral prvý zápas.