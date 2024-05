Zvolen rozšíril súpisku o Maceka a Kobolku

Zvolen 28. mája (TASR) - Vedenie hokejového klubu HKM Zvolen rozšírilo súpisku pre novú sezónu o obrancu Adama Kobolku a útočníka Mateja Maceka. Účastník Tipos extraligy o tom informoval na oficiálnej stránke.



Dvadsaťtriročný Kobolka pôsobil v uplynulých troch sezónach v Žiari nad Hronom, kde si pripísal dokopy 45 bodov a pravidelne patril medzi najvyťažovanejších obrancov tímu. Dres Zvolena si obliekol už v dvoch zápasoch predchádzajúceho ročníka proti Popradu a Nitre. Skúsenosti zbieral aj v druholigových Leviciach a v sezóne 2019/20 zažil premiéru v extralige ako hráč Banskej Bystrice (4 zápasy). Macek mal svoju extraligovú premiéru tiež v Banskej Bystrici, kde si vybojoval v minulej sezóne stálu pozíciu a vynechal len tri zápasy z celkového počtu 54. V základnej časti získal 5 bodov (1+4), v play off pridal jeden gól a jednu asistenciu.



"Adama poznáme už dlhšie z jeho pôsobenia na našej farme. Vnímali sme jeho progres v uplynulých sezónach a páčil sa nám aj v zápasoch, ktoré odohral za nás. Obaja hráči by mali byť prínosom pre tím a je to len na nich, aké miesto v zostave si vybojujú pod novým trénerom,“ uviedol generálny manažér Ladislav Čierny.



HKM už skôr informovalo, že pozíciu druhého brankára bude plniť 21-ročný Tomáš Boľo. Nahradí tak skúseného odchovanca tímu Adama Trenčana, ktorý bol v tejto pozícii v uplynulých rokoch. "Adam bol s nami predchádzajúce štyri roky a touto cestou mu chcem poďakovať za jeho služby a oddanosť HKM. Po sezóne sme sa rozhodli, že bránkovisko kompletne obmeníme a dáme šancu novým brankárom. V Pavlovi Kantorovi máme istotu, pretože je veľmi skúsený a v uplynulých dvoch sezónach patril k absolútnej špičke ligy. Na pozíciu dvojky sme hľadali mladého a perspektívneho brankára, ktorému môžeme v klube pomôcť v napredovaní. Najlepšie zo všetkých kandidátov sa nám javil práve Tomáš a sme veľmi radi, že sa rozhodol prísť pod Pustý hrad," dodal Čierny. Boľo sa v minulej sezóne postavil do brány nováčika súťaže HC 19 Humenné, dostal šancu v troch zápasoch a pripísal si úspešnosť zákrokov 93,4 percenta.